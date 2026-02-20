NEET छात्रा मौत मामला: राबड़ी देवी से बोले सम्राट चौधरी, 'मंत्री का बेटा शामिल है तो...'

गृह विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने भाषण की शुरुआत RJD पर निशाना साधते हुए की. उन्होंने कहा कि RJD के लोग ट्वीट तो रोज करते हैं, लेकिन बजट कटौती का प्रस्ताव तक नहीं रखते. आखिरी निर्णय नीतीश कुमार का होता है.

इसके अलावा, सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि बिहार में हत्या, डकैती के मामले में 7 हजार गिरफ्तारी हुई हैं. डायल 112 से लाखों लोगों को लाभ मिला है. घरेलू हिंसा के 4.5 लाख मामलों पर कार्रवाई की गई है. अपराधियों की नियमित गिरफ्तारी हो रही है और राज्य भर में मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से हर थाने की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

968 थानों में लगे CCTV

गृह मंत्री ने आगे बताया कि 968 थानों को ऑनलाइन CCTV नेटवर्क से जोड़ा गया है और 343 थानों में अतिरिक्त सुधार की प्रक्रिया जारी है. पुलिस अधिकारियों को जनता दरबार लगाने का निर्देश दिया गया है, ताकि आम जनता की शिकायतों का त्वरित निपटारा हो.

'बिहार पूरी तरह से नक्सल मुक्त'- सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी ने बताया कि कानून व्यवस्था में सुधार और अपराध नियंत्रण के प्रयास तेज किए जा रहे हैं. बिहार अब पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त हो चुका है और राज्य में कोई उग्रवादी अपराधी नहीं बचा है. विभिन्न सुरक्षा और इंडस्ट्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए दो नई बटालियन गठित की जा रही हैं.

होमगार्ड और महिला सिपाहियों पर बड़ी जानकारी

गृहमंत्री ने बताया कि होमगार्ड के लिए 15,000 का चयन किया गया है. 27,000 सिपाहियों के लिए 618 भवन और महिला सिपाहियों के लिए 1,279 यूनिट बन रही हैं. सरकारी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की रिपोर्टिंग और कार्रवाई का पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है.

'बिहार में सुशासन की सरकार'- सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार में सुशासन की सरकार है. हर थाने में जनता दरबार लगाए जा रहे हैं. इसका रिपोर्ट भी लिया जा रहा है. पुलिस को खुली छूट दी गई है. हालांकि, सदन में सम्राट चौधरी अपनी बात रख रहे थे, तभी विपक्ष सदस्य वॉकआउट कर सदन से बाहर निकल गए.

गृहमंत्री ने आगे बताया कि SSG को और अत्याधुनिक बनाया गया है. नए थान के निर्माण की स्वीकृति दी गई है.

NEET छात्रा मौत मामले में राबड़ी देवी पर भड़के सम्राट चौधरी

गृहमंत्री ने सदन में बताया कि नीट छात्रा मौत मामले में राबड़ी देवी ने मंत्री के बेटे का हाथ होने की बात कही थी. मैंने चुनौती दी की उसका नाम बताइए, सबूत दीजिए. 24 घंटे के अंदर पटना की बेउर जेल में डालेंगे. उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. जनता को गुमराह करने का काम किया. आप सुशासन पर सवाल कैसे उठा सकती हैं?