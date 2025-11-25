बिहार में बंद चीनी मिलें चालू होंगी, नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मुहर

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कैबिनेट की आज (मंगलवार) पहली बैठक हुई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में छह एजेंडों पर मुहर लगी है. बैठक में रोजगार पर भी फोकस किया गया है. कुल मिलाकर जनता के हित में कई महत्वपूर्ण एजेंडे पास हुए हैं. कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसके बारे में जानकारी दी.

बिहार में कुल 25 चीनी मिलें होंगी शुरू

कैबिनेट की इस पहली बैठक में चीनी मिल को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है. तय हुआ है कि बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू किया जाएगा. साथ ही नई चीनी मिलों की स्थापना होगी. बिहार में 9 चीनी मिल बंद हैं. अब सरकार ने कुल 25 (इसमें बंद पड़ी मिलें शामिल हैं) चीनी मिलों को खोलने का निर्णय लिया है. इसकी मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है.

दूसरी ओर शहरी विकास के तहत राज्य में सुनियोजित एवं गुणवत्तायुक्त शहरी विकास हेतु 11 नए सैटेलाइट / ग्रीनफील्ड टाउनशिप का निर्माण होगा. वहीं बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी.

बिहार को ग्लोबल वर्कप्लेस बनाने के लक्ष्य के लिए भी एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी, जिसमें राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को शामिल कर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर उपलब्ध कराने की योजना है. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक और विशेष समिति बनाने का फैसला लिया गया है.

एक दिसंबर से चलेगा विधानसभा का सत्र

नई सरकार के गठन के बाद अब विधानसभा का सत्र भी चलना है. 1 से 5 दिसंबर तक बिहार विधानसभा का सत्र का आयोजन होगा. इस दौरान सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी. साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा.

