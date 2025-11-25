बिहार में बिछेगा उद्योगों का जाल, नई सरकार बनते ही नीतीश कुमार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान

बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद अब बिहार के विकास पर जोर दिया जाने लगा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार (25 नवंबर, 2025) को एक्स पर पोस्ट कर आगे की रणनीति बताई है.

सीएम ने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमलोगों की प्राथमिकता रही है. सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है. अगले 5 वर्षों (2025-30) में हमलोगों ने एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

नीतीश कुमार ने कहा, "नई सरकार के गठन के पश्चात् राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने एवं अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हम लोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है. बदलते बिहार के विकास की गति को बल देने हेतु बिहार में प्रौद्योगिकी और सेवा आधारित नवाचारों की न्यू ऐज इकोनॉमी (New Age Economy) के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इस क्षेत्र की बिहार से संबंध रखने वाले अग्रणी उद्यमियों के सुझाव प्राप्त कर योजनाओं एवं नीतियों का निर्धारण किया जाएगा. साथ ही बिहार को एक 'वैश्विक-Back end-Hub' एवं 'ग्लोबल वर्क प्लेस' के रूप में विकसित एवं स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण विभागों तथा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों के सहयोग से एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी."

मेगा टेक सिटी… फिनटेक सिटी, और भी बहुत कुछ

बताया गया कि बिहार की जनसंख्या में युवाओं की भागीदारी काफी अधिक है. इसको सार्थक दिशा देने पर बिहार देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बन सकता है. बिहार के बड़ी संख्या में उपलब्ध युवा मानव संसाधन को ध्यान में रखते हुए बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब (Technology Hub) के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी. उद्योगों का जाल बिछाने के लिए वृहद कार्ययोजना तैयार कर योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा.

नीतीश कुमार ने कहा, "राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना एवं पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने हेतु नीति एवं कार्ययोजना बनाई गई है. इसके साथ ही राज्य के सभी प्रमुख शहरों को बेहतर एवं सुंदर बनाने की योजना पर कार्य करने हेतु तैयारी एवं नई तकनीकों का उपयोग कर राज्य को अग्रणी बनाने हेतु बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की जाएगी."

उन्होंने कहा, "उक्त सभी बिंदुओं पर कार्ययोजना तैयार करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी गई है. यह समिति राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने एवं युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण का कार्य करेगी."

'जो काम हम लोग शुरू करते हैं, उसे पूरा करते हैं'

सीएम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में औद्योगीकरण ने रफ्तार पकड़ी है. बिहार की नवनिर्वाचित नई सरकार दोगुनी ताकत से राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने के लिए कृतसंकल्पित है. राज्य में औद्योगिक विकास एवं अगले पांच वर्षों में युवाओं को नौकरी एवं रोजगार के लिए हम लोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है और जो काम हम लोग शुरू करते हैं, उसे पूरा करते हैं.