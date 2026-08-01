बांकीपुर के रिजल्ट से पहले महागठबंधन में फूट! ऐसा क्या हुआ?
Bihar Politics: बांकीपुर में हुए उपचुनाव का रिजल्ट तीन अगस्त को आएगा. इससे पहले कांग्रेस और आरजेडी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. वोट के बिखराव को लेकर सवाल उठाए गए हैं.
पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को हुए उपचुनाव के बाद महागठबंधन में फूट की स्थिति उत्पन्न हो गई है. तीन अगस्त को रिजल्ट आना है लेकिन उससे पहले ही आरजेडी और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर हमला किया है. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा है कि आरजेडी के अंदर चर्चा तेज है कि क्या तेजस्वी ने बीजेपी से कोई डील कर रखी है? बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस का इस्तेमाल नहीं किया.
कांग्रेस नेता ने 2025 के चुनाव का किया जिक्र
असित नाथ तिवारी का कहना है कि बांकीपुर में वोटिंग के बाद पता चला है कि आरजेडी के कोर वोट बैंक मुस्लिम-यादव में बिखराव हो गया है. तेजस्वी अपने वोट बैंक को नहीं बचा पा रहे. गठबंधन को लेकर तेजस्वी को रुची नहीं है. कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में भी दस सीटों पर कांग्रेस के साथ आरजेडी ने फ्रेंडली फाइट की थी.
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कांग्रेस के बयान पर आरजेडी ने किया पलटवार
बिहार कांग्रेस की ओर से जारी किए गए बयान पर आरजेडी की ओर से पलटवार किया गया है. आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने सवाल उठाया कि किसके इशारे पर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के नेता हैं. अपने विचारों, संकल्पों के साथ सामने से खड़े होकर बीजेपी से लड़ रहे. उन्होंने अपने संघर्ष और आंदोलन से साबित किया है कि सांप्रदायिक शक्तियों से कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता.
इस बार 34.30 फीसद हुई है बांकीपुर में वोटिंग
बता दें कि बांकीपुर में इस बार हुए उपचुनाव में करीब 34.30 फीसद वोटिंग हुई है. जन सुराज के प्रशांत किशोर भी मैदान में थे जिसके चलते यह चुनाव रोचक बना रहा. रिजल्ट का इंतजार है. तमाम सर्वे प्रशांत किशोर के पक्ष में हैं लेकिन फाइनल नतीजे सोमवार को जारी होंगे. इस बीच वोटों में बिखराव को लेकर महागठबंधन में बयानबाजी तेज हो गई है. आरजेडी से रेखा गुप्ता बांकीपुर से उम्मीदवार थीं. 2025 में भी आरजेडी से इन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया था.
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