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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर के रिजल्ट से पहले महागठबंधन में फूट! ऐसा क्या हुआ?

बांकीपुर के रिजल्ट से पहले महागठबंधन में फूट! ऐसा क्या हुआ?

Bihar Politics: बांकीपुर में हुए उपचुनाव का रिजल्ट तीन अगस्त को आएगा. इससे पहले कांग्रेस और आरजेडी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. वोट के बिखराव को लेकर सवाल उठाए गए हैं.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 01 Aug 2026 03:13 PM (IST)
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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को हुए उपचुनाव के बाद महागठबंधन में फूट की स्थिति उत्पन्न हो गई है. तीन अगस्त को रिजल्ट आना है लेकिन उससे पहले ही आरजेडी और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर हमला किया है. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा है कि आरजेडी के अंदर चर्चा तेज है कि क्या तेजस्वी ने बीजेपी से कोई डील कर रखी है? बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस का इस्तेमाल नहीं किया.

कांग्रेस नेता ने 2025 के चुनाव का किया जिक्र

असित नाथ तिवारी का कहना है कि बांकीपुर में वोटिंग के बाद पता चला है कि आरजेडी के कोर वोट बैंक मुस्लिम-यादव में बिखराव हो गया है. तेजस्वी अपने वोट बैंक को नहीं बचा पा रहे. गठबंधन को लेकर तेजस्वी को रुची नहीं है. कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में भी दस सीटों पर कांग्रेस के साथ आरजेडी ने फ्रेंडली फाइट की थी.

यह भी पढ़ें- Analysis: CM सम्राट ने अपनी जाति के दीपक प्रकाश की कुर्सी बचाई, भूमिहार नेता की बलि ली?

कांग्रेस के बयान पर आरजेडी ने किया पलटवार

बिहार कांग्रेस की ओर से जारी किए गए बयान पर आरजेडी की ओर से पलटवार किया गया है. आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने सवाल उठाया कि किसके इशारे पर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के नेता हैं. अपने विचारों, संकल्पों के साथ सामने से खड़े होकर बीजेपी से लड़ रहे. उन्होंने अपने संघर्ष और आंदोलन से साबित किया है कि सांप्रदायिक शक्तियों से कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता.

इस बार 34.30 फीसद हुई है बांकीपुर में वोटिंग

बता दें कि बांकीपुर में इस बार हुए उपचुनाव में करीब 34.30 फीसद वोटिंग हुई है. जन सुराज के प्रशांत किशोर भी मैदान में थे जिसके चलते यह चुनाव रोचक बना रहा. रिजल्ट का इंतजार है. तमाम सर्वे प्रशांत किशोर के पक्ष में हैं लेकिन फाइनल नतीजे सोमवार को जारी होंगे. इस बीच वोटों में बिखराव को लेकर महागठबंधन में बयानबाजी तेज हो गई है. आरजेडी से रेखा गुप्ता बांकीपुर से उम्मीदवार थीं. 2025 में भी आरजेडी से इन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया था.

यह भी पढ़ें- बिहार में बदले वाहन चेकिंग के नियम, सिपाही-ASI नहीं करेंगे गाड़ी चेक

Published at : 01 Aug 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Mahagathbandhan Congress RJD BIHAR NEWS Bankipur By Poll Bankipur By Election
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