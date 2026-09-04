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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट होंगे साइड, चिराग पासवान बनेंगे मुख्यमंत्री! LJPR के दावे से खलबली

सम्राट होंगे साइड, चिराग पासवान बनेंगे मुख्यमंत्री! LJPR के दावे से खलबली

एलजेपी रामविलास का पटना में शुक्रवार को कार्यक्रम था. इस मौके पर चिराग पासवान भी रहे. पार्टी के नेता राजू तिवारी ने कहा कि संकल्प लेते हैं कि हम अपनी पार्टी की सरकार बनाएंगे.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 04 Sep 2026 08:32 PM (IST)
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बिहार में नीतीश कुमार लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और उनके हटने के बाद अभी बीजेपी के सम्राट चौधरी सीएम हैं. अब सम्राट चौधरी का कार्यकाल कितना लंबा होगा ये तो आगे पता चलेगा लेकिन एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी के एक दावे से खलबली मच गई है. 

चिराग को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प

शुक्रवार (04 सितंबर, 2026) को पार्टी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजू तिवारी ने कहा, "हमको पूरा विश्वास है कि हम अपने नेता चिराग पासवान के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन आगे आएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सब कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि हम अपनी पार्टी की सरकार बनाएंगे… और चिराग पासवान को जो मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प हमलोग पहले से लेकर चल रहे हैं उसको पूरा करेंगे."

प्रदेश अध्यक्ष बोले- 'चिराग होंगे मुख्यमंत्री'

राजू तिवारी के अलावा शुक्रवार को मीडिया के सवालों के जवाब में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा, "2029 या 2030 में जो भी चुनाव होना है और बिहार में जब हमारी पार्टी नंबर वन होगी तो स्वाभाविक है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे."

इस पर एनडीए में तेज हो सकती है सियासत

अब देखना होगा कि चिराग की पार्टी के नेताओं की ओर से आए इस बयान पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है. एलजेपी रामविलास के नेताओं की ओर से आई इस तरह की प्रतिक्रिया पर एनडीए में सियासत तेज हो सकती है.

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पार्टी का आज पटना में था कार्यक्रम

दरअसल, आज (शुक्रवार) पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में स्वागत समारोह कार्यक्रम था. इस मौके पर नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक और बिहार से आने वाले पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी उपस्थित रहे. उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 Sep 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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