'तिलचट्टा पार्टी को सपोर्ट कर रहे, राहुल गांधी चाहते हैं कि…', गिरिराज सिंह का हमला

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हमला किया है. शुक्रवार (04 सितंबर, 2026) को पटना में मीडिया के सवालों के जवाब में गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया. कांग्रेस सांसद को जमकर सुनाया.

केंद्रीय मंत्री ने दो टूक में कहा, "राहुल गांधी तिलचट्टा पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं… राहुल गांधी चाहते हैं देश में कैसे अव्यवस्था हो, कैसे भारत के अंदर भारत में गृह युद्ध हो…"

Patna, Bihar: Union Minister Giriraj Singh, reacting to Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi’s support for the protest by students in Bihar, says, “Rahul Gandhi is even supporting the cockroach party. Rahul Gandhi wants disorder in the country and wants to create a… pic.twitter.com/I4HCwK7flT — IANS (@ians_india) September 4, 2026

अखिलेश प्रसाद बोले- राहुल गांधी ने आगे बढ़कर काम किया

उधर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने राहुल गांधी के समर्थन में बयान दिया. कहा कि राहुल गांधी या देश की कोई भी पार्टी सरकार को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी. जिस तरह से लगातार प्रश्नपत्र लीक होते रहे, सीजेपी पार्टी बन गई और उसके आंदोलन को सभी लोगों ने समर्थन दिया. राहुल गांधी ने विशेषकर आगे बढ़कर काम किया और 'छात्रों की गूंज' नाम से उनका कार्यक्रम देश भर में चल रहा है.

उन्होंने आगे कहा, "सरकार को भी इस पर मंथन करना चाहिए और परिवर्तन करना चाहिए. सकारात्मक बदलाव के साथ सरकार को आगे बढ़ना चाहिए."

कल छात्रों से मिले थे राहुल गांधी

बता दें कि राहुल गांधी ने बीते गुरुवार (03 सितंबर, 2026) को बिहार छात्र आंदोलन में घायल हुए युवाओं से मुलाकात की थी. राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल से मुलाकात की तस्वीरों को शेयर किया था.

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राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के उन छात्रों और युवाओं से मिला, जिन्होंने सिर्फ परीक्षा व्यवस्था में धांधली के खिलाफ आवाज उठाने पर भयंकर पुलिस बर्बरता झेली. उन्होंने कहा कि पुलिस की लाठियों, एके-47 और पिस्तौल से चली गोली ने कई छात्रों को घायल कर दिया. सेना में जाकर देश की सेवा करने की ख्वाहिश रखने वाले एक युवा का पैर एके-47 से गोली मारकर तोड़ दिया, साथ ही उनकी जिंदगी का सपना भी.

राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि ये युवा सिर्फ निष्पक्ष अवसर, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और अपने अधिकार मांग रहे थे. ऐसी मांग पर लाठियां और गोलियां चलाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कुछ भी कर ले, मैं इन युवाओं के साथ खड़ा हूं.

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