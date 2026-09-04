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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'तिलचट्टा पार्टी को सपोर्ट कर रहे, राहुल गांधी चाहते हैं कि…', गिरिराज सिंह का हमला

'तिलचट्टा पार्टी को सपोर्ट कर रहे, राहुल गांधी चाहते हैं कि…', गिरिराज सिंह का हमला

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को हमला करते हुए कहा कि वो भारत में गृह युद्ध कराना चाहते हैं. उधर कांग्रेस का कहना है कि पार्टी सरकार को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 04 Sep 2026 06:49 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हमला किया है. शुक्रवार (04 सितंबर, 2026) को पटना में मीडिया के सवालों के जवाब में गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया. कांग्रेस सांसद को जमकर सुनाया.

केंद्रीय मंत्री ने दो टूक में कहा, "राहुल गांधी तिलचट्टा पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं… राहुल गांधी चाहते हैं देश में कैसे अव्यवस्था हो, कैसे भारत के अंदर भारत में गृह युद्ध हो…"

अखिलेश प्रसाद बोले- राहुल गांधी ने आगे बढ़कर काम किया

उधर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने राहुल गांधी के समर्थन में बयान दिया. कहा कि राहुल गांधी या देश की कोई भी पार्टी सरकार को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी. जिस तरह से लगातार प्रश्नपत्र लीक होते रहे, सीजेपी पार्टी बन गई और उसके आंदोलन को सभी लोगों ने समर्थन दिया. राहुल गांधी ने विशेषकर आगे बढ़कर काम किया और 'छात्रों की गूंज' नाम से उनका कार्यक्रम देश भर में चल रहा है.

उन्होंने आगे कहा, "सरकार को भी इस पर मंथन करना चाहिए और परिवर्तन करना चाहिए. सकारात्मक बदलाव के साथ सरकार को आगे बढ़ना चाहिए."

कल छात्रों से मिले थे राहुल गांधी

बता दें कि राहुल गांधी ने बीते गुरुवार (03 सितंबर, 2026) को बिहार छात्र आंदोलन में घायल हुए युवाओं से मुलाकात की थी. राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल से मुलाकात की तस्वीरों को शेयर किया था. 

यह भी पढ़ें- 'पूरी पढ़ाई करें फिर बोलें', स्वरा भास्कर पर बरसीं BJP विधायक मैथिली ठाकुर

राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के उन छात्रों और युवाओं से मिला, जिन्होंने सिर्फ परीक्षा व्यवस्था में धांधली के खिलाफ आवाज उठाने पर भयंकर पुलिस बर्बरता झेली. उन्होंने कहा कि पुलिस की लाठियों, एके-47 और पिस्तौल से चली गोली ने कई छात्रों को घायल कर दिया. सेना में जाकर देश की सेवा करने की ख्वाहिश रखने वाले एक युवा का पैर एके-47 से गोली मारकर तोड़ दिया, साथ ही उनकी जिंदगी का सपना भी.

राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि ये युवा सिर्फ निष्पक्ष अवसर, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और अपने अधिकार मांग रहे थे. ऐसी मांग पर लाठियां और गोलियां चलाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कुछ भी कर ले, मैं इन युवाओं के साथ खड़ा हूं.

यह भी पढ़ें- स्वतंत्र भारद्वाज विवाद: थाने के बाहर पप्पू यादव का धरना, बोले- 'जिसने मारा वो…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 Sep 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi गिरिराज सिंह BIHAR NEWS
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