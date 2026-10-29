बिहार MLC चुनाव: दरभंगा स्नातक सीट पर रोमांचक मुकाबला, शिक्षक सीटों पर सभी मौजूदा MLC हारे

बिहार विधान परिषद चुनाव में कई सीटों पर बड़े उलटफेर हुए हैं. चारों शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूदा एमएलसी को हार का सामना करना पड़ा है. पटना शिक्षक सीट पर 30 साल बाद नवल किशोर यादव की हार हुई. वहीं, पटना स्नातक सीट से जेडीयू के नीरज कुमार और कोसी स्नातक सीट से भाजपा के एनके यादव ने जीत दर्ज की. तिरहुत स्नातक सीट पर बंशीधर ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की. दूसरी ओर, दरभंगा स्नातक सीट की मतगणना में द्वितीय वरीयता के मतों ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया है.

दरभंगा स्नातक सीट पर अनिल कुमार झा और सर्वेश कुमार के बीच मुकाबले के समीकरण मतों के हस्तांतरण से बदल रहे हैं. डीएम कौशल कुमार के मुताबिक, मतगणना जारी है और गुरुवार (29 अक्टूबर) शाम तक परिणाम आने की संभावना है. अब अंतिम तीन प्रमुख प्रत्याशियों के मतों के हस्तांतरण पर नजर है. इनके वोट जीत-हार का अंतर तय कर सकते हैं.

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अनिल कुमार झा और सर्वेश कुमार के बीच कांटे की टक्कर

अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ब्रह्मदेव यादव, डब्बू खान और रविन्द्र यादव के मतों के हस्तांतरण में अनिल कुमार झा को ज्यादा वोट मिले. वहीं, आदित्य झा और संजय देव कन्हैया के मतों से सर्वेश कुमार को बढ़त मिली. अब रजनीकांत पाठक, दिलीप कुमार यादव और जन सुराज के मोहम्मद इम्तियाज के मतों का हस्तांतरण निर्णायक हो सकता है. आधिकारिक परिणाम आने तक जीत का दावा करना जल्दबाजी होगी.

पटना और कोसी स्नातक सीट पर नतीजे घोषित

पटना स्नातक सीट पर जेडीयू के नीरज कुमार ने जीत दर्ज की. यह उनकी तीसरी जीत है. कोसी स्नातक सीट पर भाजपा के एनके यादव ने जीत की हैट्रिक लगाई. तिरहुत स्नातक सीट पर बंशीधर लगातार दूसरी बार विजयी हुए. उन्होंने जेडीयू के अभिषेक झा को करीब 9 हजार वोटों से हराया.

चारों शिक्षक सीटों पर मौजूदा एमएलसी को हार

पटना शिक्षक सीट पर राजद के डॉ. संजीव ने भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव को 1,057 वोटों से हराया. तिरहुत शिक्षक सीट पर भाजपा के नरेंद्र सिंह 600 वोटों से जीते. सारण शिक्षक सीट पर भाजपा के बागी निर्दलीय राहुल राज ने 1,815 वोटों से जीत हासिल की. दरभंगा शिक्षक सीट पर जन सुराज के सुरेश प्रसाद राय विजयी हुए. इस तरह चारों शिक्षक सीटों पर मौजूदा एमएलसी हार गए.

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