लालू यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को नोटिस

IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू यादव की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए जाने को चुनौती दी है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए लालू यादव को अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट में होने वाली कार्यवाही स्थगित कराने की अनुमति भी दे दी है. अब इस मामले में तीन दिसंबर को अगली सुनवाई होगी.

लालू यादव ने ट्रायल कोर्ट के 10 सितंबर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस आदेश में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए गए थे. लालू यादव की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है. अब इस मामले में ईडी का पक्ष सामने आने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया बढ़ेगी.

होटल टेंडर से पटना की जमीन तक पहुंची जांच

यह पूरा मामला रेलवे के होटलों के टेंडर और पटना में जमीन के कथित हस्तांतरण से जुड़ा है. ट्रायल कोर्ट के मुताबिक जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे. उस दौरान रांची और पुरी के रेलवे होटलों को लीज पर देने के लिए टेंडर प्रक्रिया में कथित तौर पर गड़बड़ी की गई थी. आरोप है कि इसके बदले पटना में जमीन का ट्रांसफर लालू यादव के करीबी लोगों से जुड़े माध्यमों के जरिए हुआ.

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राबड़ी और तेजस्वी के पास जमीन होने पर कोर्ट की टिप्पणी

ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास ऐसी जमीन होने को लेकर गंभीर संदेह है, जिसे कथित तौर पर गलत तरीके से हासिल किया गया था. अदालत के अनुसार पटना की इस जमीन का हस्तांतरण उस अवधि में हुआ, जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे. हालांकि ये आरोप हैं और मामले में अंतिम दोषसिद्धि होना अभी बाकी है.

जमीन और शेयरों के लेनदेन पर भी सवाल

ट्रायल कोर्ट के मुताबिक रेलवे होटलों की लीज से जुड़ी कथित अनियमितताओं के बाद जमीन और कंपनी के शेयरों के लेनदेन की कड़ी सामने आई. आरोप है कि होटलों के निदेशकों ने पटना की जमीन लालू यादव के करीबी सरला गुप्ता को हस्तांतरित की. इसके बाद शेयर राबड़ी देवी को कथित तौर पर बेहद कम कीमत पर दिए गए. जांच एजेंसियों का आरोप है कि इन लेनदेन के जरिए कथित अपराध से हासिल संपत्ति का इस्तेमाल किया गया.

जमीन और शेयरों के लेनदेन पर भी सवाल

ट्रायल कोर्ट के मुताबिक, रेलवे होटलों की लीज से जुड़ी कथित अनियमितताओं के बाद जमीन और कंपनी के शेयरों के लेनदेन की कड़ी सामने आई. आरोप है कि होटलों के निदेशकों ने पटना की जमीन लालू यादव के करीबी सरला गुप्ता को ट्रांसफर की. इसके बाद शेयर राबड़ी देवी को कथित तौर पर बेहद कम कीमत पर दिए गए. जांच एजेंसियों का आरोप है कि इन लेनदेन के जरिए कथित अपराध से हासिल संपत्ति का इस्तेमाल किया गया.

नौ आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय

ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल नौ आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए थे. वहीं, सात अन्य आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था. मामले में कई कंपनियों और कारोबार से जुड़े लोगों के नाम भी शामिल हैं.

सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में भी आरोप तय

IRCTC मामले से जुड़ी जांच सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग तक सीमित नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में ट्रायल कोर्ट ने इसी कथित घोटाले से जुड़े सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में भी लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे. इस मामले में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं. कुछ आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान भी लागू किए गए हैं.

अब तीन दिसंबर पर टिकी नजरें

लालू यादव की याचिका पर हाईकोर्ट में अब तीन दिसंबर को सुनवाई होगी. इस दौरान ईडी का जवाब और आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने से जुड़े कानूनी पहलू अहम होंगे फिलहाल हाईकोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया है, लेकिन आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है.