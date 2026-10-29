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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में 31 अक्टूबर तक अलर्ट! बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा

बिहार में 31 अक्टूबर तक अलर्ट! बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा

बिहार में 29 से 31 अक्टूबर तक बारिश, वज्रपात और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का अलर्ट है. किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 29 Oct 2026 05:07 PM (IST)
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बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है. चक्रवाती तूफान अर्नब के संभावित असर के बीच राज्य में बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, 29 से 31 अक्टूबर 2026 के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की आशंका है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. आज गुरुवार को पटना में सुबह से बादल छाए रहे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई. तापमान गिरने से ठंड का एहसास भी बढ़ा है.

मौसम विभाग के मुताबिक, बदलते मौसम के कारण राज्य के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा. तेज हवाओं के चलते कमजोर ढांचों, कच्चे मकानों और झुग्गियों को नुकसान पहुंच सकता है. लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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जलजमाव और यातायात प्रभावित होने की आशंका

लगातार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर सकता है. सड़कों पर जलजमाव होने से यातायात और परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. कुछ नदियों का जलस्तर भी अचानक बढ़ सकता है. ऐसे में नदी और जलभराव वाले क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

किसानों को फसल सुरक्षित रखने की सलाह

तेज बारिश और हवा से धान की खड़ी फसल तथा केले, पपीते, सहजन और आम के पेड़ों को नुकसान हो सकता है. किसानों को सलाह दी गई है कि पकी हुई खरीफ फसलों, खासकर धान की कटाई कर उसे सुरक्षित और सूखी जगह पर रखें. खराब मौसम के दौरान कटाई रोक दें. खेतों में अतिरिक्त सिंचाई न करें और पानी निकासी की व्यवस्था बनाए रखें.

बिजली चमकने पर खुले स्थानों से दूर रहें

मेघगर्जन के दौरान खेतों, खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों, बिजली के खंभों और जलाशयों से दूर रहें. बिजली चमकने पर किसी मजबूत पक्के भवन के अंदर शरण लें. पेड़ों के नीचे खड़े न हों. तेज हवा के समय कमजोर छतों और असुरक्षित ढांचों से भी दूरी बनाए रखें. लोगों को मौसम संबंधी आधिकारिक चेतावनियों पर नजर रखने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 29 Oct 2026 05:07 PM (IST)
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