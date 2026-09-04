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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारलालू ने दी जन्माष्टमी की बधाई, 'सत्ता में बैठे आज के कंस…', VIDEO देखिए

लालू ने दी जन्माष्टमी की बधाई, 'सत्ता में बैठे आज के कंस…', VIDEO देखिए

आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए एक तरफ जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं तो दूसरी ओर बीजेपी पर हमला किया है. जेल को उन्होंने खुद के लिए गुरुद्वारा बताया.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 04 Sep 2026 07:16 PM (IST)
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आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जन्माष्टमी के मौके पर बधाई दी है. शुक्रवार (04 सितंबर, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए उन्होंने अपने कुछ पुराने वीडियो को शेयर किया है. जन्माष्टमी के मौके पर लालू यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा.

अपने पोस्ट में लालू ने लिखा है, "भगवान कृष्ण से डर कर उनके माता-पिता को कंस ने जेल में बंद कर दिया. भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया और जेल तोड़कर निकले, समाज की लड़ाई लड़ी, पाखंडवाद के विरुद्ध गोवर्धन को अंगुली पर उठाया और अत्याचारी पापी कंस का भी वध किया." 

जेल हमारा गुरुद्वारा: लालू यादव

आगे लिखा है, "हम नल, नील, कोल, भील, गरीब, दलित, पिछड़ा की लड़ाई लड़ते हैं यही हमारा कसूर हो जाता है. सत्ता में बैठे आज के कंस यह सोचते हैं कि मुझे जेल से डरा देंगे, CBI-ED-IT के आगे झुका देंगे, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि जेल हमारा गुरुद्वारा है. हम इनके जेल के खेल से नहीं डरते हैं."

यह भी पढ़ें- 'तिलचट्टा पार्टी को सपोर्ट कर रहे, राहुल गांधी चाहते हैं कि…', गिरिराज सिंह का हमला

लालू यादव ने बीजेपी पर किया हमला

बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, "देश को धर्म का पाठ पढ़ाने वाले इन पाखंडी भाजपाइयों ने धर्म का नाश कर दिया है. इन भाजपाइयों ने हमारे कुल प्रधान भगवान कृष्ण जी के पांव पखारने वाली मां जमुना को भी दूषित कर दिया. सफाई के नाम पर अरबों रुपया लूट लिए लेकिन मां गंगा और यमुना साफ नहीं हुईं. अब तो इन्होंने राम मंदिर का चंदा चोरी भी कर लिया. 

अंत में लिखा है, "श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं"

यह भी पढ़ें- 'पूरी पढ़ाई करें फिर बोलें', स्वरा भास्कर पर बरसीं BJP विधायक मैथिली ठाकुर

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 Sep 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
Lalu Yadav Janmashtami BIHAR NEWS Janmashtami 2026 Krishna Janmashtami 2026
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