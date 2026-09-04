लालू ने दी जन्माष्टमी की बधाई, 'सत्ता में बैठे आज के कंस…', VIDEO देखिए

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जन्माष्टमी के मौके पर बधाई दी है. शुक्रवार (04 सितंबर, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए उन्होंने अपने कुछ पुराने वीडियो को शेयर किया है. जन्माष्टमी के मौके पर लालू यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा.

अपने पोस्ट में लालू ने लिखा है, "भगवान कृष्ण से डर कर उनके माता-पिता को कंस ने जेल में बंद कर दिया. भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया और जेल तोड़कर निकले, समाज की लड़ाई लड़ी, पाखंडवाद के विरुद्ध गोवर्धन को अंगुली पर उठाया और अत्याचारी पापी कंस का भी वध किया."

जेल हमारा गुरुद्वारा: लालू यादव

आगे लिखा है, "हम नल, नील, कोल, भील, गरीब, दलित, पिछड़ा की लड़ाई लड़ते हैं यही हमारा कसूर हो जाता है. सत्ता में बैठे आज के कंस यह सोचते हैं कि मुझे जेल से डरा देंगे, CBI-ED-IT के आगे झुका देंगे, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि जेल हमारा गुरुद्वारा है. हम इनके जेल के खेल से नहीं डरते हैं."

भगवान कृष्ण से डर कर उनके माता-पिता को कंस ने जेल में बंद कर दिया। भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया और जेल तोड़कर निकले, समाज की लड़ाई लड़ी, पाखंडवाद के विरुद्ध गोवर्धन को अंगुली पर उठाया और अत्याचारी पापी कंस का भी वध किया।



हम नल, नील, कोल, भील, ग़रीब, दलित, पिछड़ा की लड़ाई… pic.twitter.com/Ak25xVqRGR — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) September 4, 2026

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लालू यादव ने बीजेपी पर किया हमला

बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, "देश को धर्म का पाठ पढ़ाने वाले इन पाखंडी भाजपाइयों ने धर्म का नाश कर दिया है. इन भाजपाइयों ने हमारे कुल प्रधान भगवान कृष्ण जी के पांव पखारने वाली मां जमुना को भी दूषित कर दिया. सफाई के नाम पर अरबों रुपया लूट लिए लेकिन मां गंगा और यमुना साफ नहीं हुईं. अब तो इन्होंने राम मंदिर का चंदा चोरी भी कर लिया.

अंत में लिखा है, "श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं"

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