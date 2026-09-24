बिहार को शर्मसार करने वाली घटनाओं पर नपेंगे अधिकारी? चिराग पासवान का बड़ा बयान

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में गुरुवार (24 सितंबर, 2026) को कहा कि जमुई के बाद समस्तीपुर में जिस तरीके से शर्मनाक घटनाओं को कुछ असमाजिक तत्वों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है यह यकीनन चिंता का विषय है. इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "यकीनन मुझे भी शर्म आती है जब मैं अपने ही प्रदेश की बेटियों को असुरक्षित देखता हूं. ऐसे में हम में से कोई भी जवाबदेही से भाग नहीं सकता है. दोषियों पर तो कार्रवाई हो ही रही है... जिन अधिकारियों की लापरवाही से हो रही है उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा."

चिराग ने आगे कहा, "...सरकार सुनिश्चित करे कि जिनकी भी लापरवाही है ऐसी घटनाओं को बल मिल रहा है, उन अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि बिहार में कानून का राज बहाल हो."

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'मेरी चिंता… ऐसी घटनाएं क्यों हो रहीं?'

चिराग पासवान ने बिहार को शर्मसार करने वाली घटनाओं को लेकर कहा कि इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भीबात की है. जिस तरीके से जमुई की घटना में 48 घंटे के भीतर ना सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई की गई बल्कि मुख्य आरोपी का एनकाउंटर किया गया ऐसे में विश्वास है कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

समस्तीपुर से आए मामले को लेकर कहा कि इस घटना में भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है लेकिन मेरी चिंता इससे बड़ी है, ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? इतनी घृणित करने वाली शक्तियां उत्पन्न कहां से हो रही हैं जो हमारे बिहार को देश-दुनिया के सामने शर्मसार करने का काम कर रही हैं. स्थानीय प्रशासन को और ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है. यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारे बिहार की बेटियां कम से कम बिहार में असुरक्षित महसूस न करें.

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