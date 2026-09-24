गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसमस्तीपुर मामले में क्यों घिरीं सांसद शांभवी चौधरी? तेजस्वी यादव खूब बोले

समस्तीपुर मामले में क्यों घिरीं सांसद शांभवी चौधरी? तेजस्वी यादव खूब बोले

समस्तीपुर की घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने सांसद शांभवी चौधरी पर आरोप लगाया है कि वे अप्रत्यक्ष रूप से आरोपियों को बचा रही हैं. तंज कसा है कि अशोक चौधरी और चिराग पासवान इन्हें सम्मानित करें.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 24 Sep 2026 06:56 PM (IST)
Preferred Sources

समस्तीपुर में एक लड़की के साथ हुई छेड़खानी की घटना सामने आने के बाद इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि इस मामले में अब सियासत शुरू हो गई है जिसका कारण आरोपियों की जाति है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी पर हमला किया है.

गुरुवार (24 सितंबर, 2026) को तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि लोजपा (रामविलास) से समस्तीपुर की महिला और कथित युवा सांसद शांभवी चौधरी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से हुए यौन शोषण में शातिरपन और चालाकी का शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए अपने फेसबुक पेज पर बिहार पुलिस की ओर से अभियुक्तों के नाम सहित जारी प्रेस रिलीज में से अपनी सहूलियत एवं सुविधानुसार आरोपियों का नाम काट कर पोस्ट किया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
पासवान, यादव, चौधरी, बिहार में 'मनचलों' की जाति पर बवाल!
पासवान, यादव, चौधरी, बिहार में 'मनचलों' की जाति पर बवाल!
बिहार
जीतन राम मांझी के 'यादव' वाले पोस्ट पर उपेंद्र कुशवाहा बोले, 'ये गलत है'
जीतन राम मांझी के 'यादव' वाले पोस्ट पर उपेंद्र कुशवाहा बोले, 'ये गलत है'
बिहार
'ज्ञानेश कुमार को फांसी हो' ECI विवाद पर सासंद पप्पू यादव का बड़ा बयान
'ज्ञानेश कुमार को फांसी हो' ECI विवाद पर सासंद पप्पू यादव का बड़ा बयान
बिहार
Samastipur Jamui Case Live: 'समस्तीपुर की घटना के आरोपियों का चिराग पासवान से कनेक्शन...', रोहिणी आचार्य का तंज
'समस्तीपुर की घटना के आरोपियों का चिराग पासवान से कनेक्शन...', रोहिणी आचार्य का तंज

तेजस्वी ने कहा कि महिला सांसद ने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि आरोपियों के नाम और जाति का दूसरों को पता ना लग सके. उन्होंने कहा कि अभियुक्तों की जाति इनके और इनकी पार्टी प्रमुख चिराग पासवान के राजनीतिक हित साधने में कोई बाधा उत्पन्न ना करे इसलिए सांसद ने दरिंदे गुंडों से सहानुभूति एवं अपमानपन जताते हुए नाम काट दिए.

यह भी पढ़ें- पासवान, यादव, चौधरी, बिहार में 'मनचलों' की जाति पर बवाल!

बदमाशों को बचा रही हैं: तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने शांभवी चौधरी को घेरते हुए आरोप लगाया कि एक महिला सांसद पीड़ित नाबालिग लड़की का पक्ष ना लेकर अप्रत्यक्ष रूप से बदमाशों को बचा रही हैं. सवाल उठाया कि ये सरकार और उसके कर्ता-धर्ता ऐसे रेप और अपराध रोकेंगे?

एक्स पोस्ट में तेजस्वी ने लिखा, "आश्चर्य और बड़ी बात नहीं है... सांसद शांभवी चौधरी को आरोपियों की पहचान सार्वजनिक नहीं करने के इस ऐतिहासिक व महान कार्य के लिए प्रदेश में मंत्री उनके पिता अशोक चौधरी और केंद्र में मंत्री उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित करें."

तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में समस्तीपुर कांड के चारों आरोपियों का नाम भी लिखा है जो इस प्रकार हैं, राहुल पासवान, अवधेश पासवान, रामबाबू साहनी और विकास शर्मा.

यह भी पढ़ें- बिहार में डर खत्म! जमुई और समस्तीपुर के बाद मधेपुरा में छात्राओं से बदसलूकी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Shambhavi Choudhary BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
पासवान, यादव, चौधरी, बिहार में 'मनचलों' की जाति पर बवाल!
पासवान, यादव, चौधरी, बिहार में 'मनचलों' की जाति पर बवाल!
बिहार
जीतन राम मांझी के 'यादव' वाले पोस्ट पर उपेंद्र कुशवाहा बोले, 'ये गलत है'
जीतन राम मांझी के 'यादव' वाले पोस्ट पर उपेंद्र कुशवाहा बोले, 'ये गलत है'
बिहार
'ज्ञानेश कुमार को फांसी हो' ECI विवाद पर सासंद पप्पू यादव का बड़ा बयान
'ज्ञानेश कुमार को फांसी हो' ECI विवाद पर सासंद पप्पू यादव का बड़ा बयान
बिहार
Samastipur Jamui Case Live: 'समस्तीपुर की घटना के आरोपियों का चिराग पासवान से कनेक्शन...', रोहिणी आचार्य का तंज
'समस्तीपुर की घटना के आरोपियों का चिराग पासवान से कनेक्शन...', रोहिणी आचार्य का तंज
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:🫨Rudra के जिंदा होने का सबूत जुटाएगी Jagadhatri! घर में पसरा मातम और खराब हुआ माहौल! #sbs
Bollywood News: ‘लव एंड वॉर’ से रणबीर का पहला लुक आउट, किससे हुई तुलना? (24.09.26)
नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष
EC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके और CJP पर शिवसेना का निशाना, 'इन जोकरों को दूसरा...'
अभिजीत दीपके और CJP पर शिवसेना का निशाना, 'इन जोकरों को दूसरा...'
इंडिया
सत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच, BJP पर क्यों नहीं असर- राहुल के सवाल
सत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच, BJP पर क्यों नहीं असर- राहुल के सवाल
क्रिकेट
हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'
हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'
साउथ सिनेमा
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
इंडिया
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
विश्व
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
जनरल नॉलेज
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget