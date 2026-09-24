SIR पर भड़के मुकेश सहनी, '…तो ज्ञानेश कुमार को हम गोली मार दें'

एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग विवादों में है. इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि हमको अगर एक खून माफ हो, देश का संविधान अगर इस चीज की इजाजत दे तो हम ज्ञानेश कुमार को गोली मार दें.

सहनी ने कहा कि ये देश को खत्म करने में लगे हैं. देश की आजादी में हमारे पूर्व शहीद हुए हैं, बलिदान दिया है. इस देश को कोई खत्म करने के लिए आ जाए तो हम लोग भी हथियार उठाने में पीछे नहीं हटेंगे. क्योंकि ये देश रहेगा तब न हम लोग रहेंगे? सवाल उठाया कि देश में चुनाव क्यों हो रहा है? किसी नेता के लिए नहीं हो रहा है. जनता के लिए होता है.

'...तो देश के नौजवान चुप नहीं बैठेंगे'

वीआईपी नेता ने कहा कि आप देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. लाखों करोड़ रुपये चुनाव में खर्च किए जाते हैं. जनता का पैसा पानी में जा रहा है. बिहार में जनता ने मन बना लिया था कि सरकार बदलना है. आपने पैसे बांटे. जाति-धर्म देखकर बंगाल में 27 लाख वोट काटे गए. वहां बीजेपी की सरकार बनवा दी. अंग्रेज के जैसा कोई इस देश में काम करेगा तो देश के नौजवान चुप नहीं बैठेंगे. हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं नहीं तो खुद जाकर गोली मार देते. 150 करोड़ जनता का ये देश है.

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सहनी ने कानून-व्यवस्था को लेकर कहा कि बिहार में अपराधियों के भीतर पुलिस-प्रशासन का भय नहीं है. उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पुलिस कार्रवाई करती दिखाई देती है, जबकि बिहार में पुलिस के सोने जैसी स्थिति है. जाति देखकर कार्रवाई लोकतंत्र और कानून के लिए ठीक नहीं है.

वीआईपी प्रमुख ने कहा कि बिहार की जनता को समझना होगा और आने वाले समय में अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना होगा.

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