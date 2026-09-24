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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारSIR पर भड़के मुकेश सहनी, '…तो ज्ञानेश कुमार को हम गोली मार दें'

SIR पर भड़के मुकेश सहनी, '…तो ज्ञानेश कुमार को हम गोली मार दें'

मुकेश सहनी ने कहा कि देश में चुनाव किसी नेता के लिए नहीं होता है, जनता के लिए होता है. अंग्रेज के जैसा कोई इस देश में काम करेगा तो देश के नौजवान चुप नहीं बैठेंगे.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 24 Sep 2026 02:51 PM (IST)
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एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग विवादों में है. इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि हमको अगर एक खून माफ हो, देश का संविधान अगर इस चीज की इजाजत दे तो हम ज्ञानेश कुमार को गोली मार दें.

सहनी ने कहा कि ये देश को खत्म करने में लगे हैं. देश की आजादी में हमारे पूर्व शहीद हुए हैं, बलिदान दिया है. इस देश को कोई खत्म करने के लिए आ जाए तो हम लोग भी हथियार उठाने में पीछे नहीं हटेंगे. क्योंकि ये देश रहेगा तब न हम लोग रहेंगे? सवाल उठाया कि देश में चुनाव क्यों हो रहा है? किसी नेता के लिए नहीं हो रहा है. जनता के लिए होता है. 

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'...तो देश के नौजवान चुप नहीं बैठेंगे'

वीआईपी नेता ने कहा कि आप देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. लाखों करोड़ रुपये चुनाव में खर्च किए जाते हैं. जनता का पैसा पानी में जा रहा है. बिहार में जनता ने मन बना लिया था कि सरकार बदलना है. आपने पैसे बांटे. जाति-धर्म देखकर बंगाल में 27 लाख वोट काटे गए. वहां बीजेपी की सरकार बनवा दी. अंग्रेज के जैसा कोई इस देश में काम करेगा तो देश के नौजवान चुप नहीं बैठेंगे. हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं नहीं तो खुद जाकर गोली मार देते. 150 करोड़ जनता का ये देश है.

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सहनी ने कानून-व्यवस्था को लेकर कहा कि बिहार में अपराधियों के भीतर पुलिस-प्रशासन का भय नहीं है. उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पुलिस कार्रवाई करती दिखाई देती है, जबकि बिहार में पुलिस के सोने जैसी स्थिति है. जाति देखकर कार्रवाई लोकतंत्र और कानून के लिए ठीक नहीं है.

वीआईपी प्रमुख ने कहा कि बिहार की जनता को समझना होगा और आने वाले समय में अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना होगा.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Sep 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Mukesh Sahani Gyanesh Kumar BIHAR NEWS SIR
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