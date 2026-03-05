नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर किसने किया ये बड़ा दावा? 'ये मानकर चलना चाहिए कि…'
Nitish Kumar Rajya Sabha News: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का कहना है कि इसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे. उनके द्वारा ही पार्टी बनाई गई है. पढ़िए किसने क्या कहा.
नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे या फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये आज (गुरुवार) दोपहर बाद साफ हो जाएगा. इस बीच बयानबाजी तेज है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी (एलजेपी रामविलास) की ओर से बड़ा दावा किया गया है. पार्टी के सांसद अरुण भारती ने साफ शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे.
अरुण भारती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन भरने करने की संभावना पर कहा, "...नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और आगे भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे. जब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आ जाती तब तक हमें ये मानकर चलना चाहिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे..."
ललन सिंह बोले- 'इसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे'
दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन भरने करने की संभावना पर कहा, "इसका फैसला तो नीतीश कुमार करेंगे... मुख्यमंत्री को ही ये फैसला करना है. वो जहां भी जाना चाहेंगे जाएंगे. उनके द्वारा ही पार्टी बनाई गई है... नीतीश कुमार ने बिहार में जो करके दिखाया है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है. नीतीश कुमार ने बिहार को बनाया है. फिर भी ये फैसला नीतीश कुमार को करना है."
'कुछ ही घंटों का प्रश्न: अशोक चौधरी
बिहार सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने राज्यसभा जाने की खबरों पर कहा, "...कुछ ही घंटों का प्रश्न है, सब साफ हो जाएगा..."
