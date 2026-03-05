हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर किसने किया ये बड़ा दावा? 'ये मानकर चलना चाहिए कि…'

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर किसने किया ये बड़ा दावा? 'ये मानकर चलना चाहिए कि…'

Nitish Kumar Rajya Sabha News: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का कहना है कि इसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे. उनके द्वारा ही पार्टी बनाई गई है. पढ़िए किसने क्या कहा.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 05 Mar 2026 10:59 AM (IST)
Preferred Sources

नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे या फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये आज (गुरुवार) दोपहर बाद साफ हो जाएगा. इस बीच बयानबाजी तेज है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी (एलजेपी रामविलास) की ओर से बड़ा दावा किया गया है. पार्टी के सांसद अरुण भारती ने साफ शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे.

अरुण भारती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन भरने करने की संभावना पर कहा, "...नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और आगे भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे. जब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आ जाती तब तक हमें ये मानकर चलना चाहिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे..."

यह भी पढ़ें- पटना: फूट-फूटकर रोने लगे JDU नेता, CM नीतीश को दिल्ली भेजने के पीछे साजिशकर्ता कौन?

ललन सिंह बोले- 'इसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे'

दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन भरने करने की संभावना पर कहा, "इसका फैसला तो नीतीश कुमार करेंगे... मुख्यमंत्री को ही ये फैसला करना है. वो जहां भी जाना चाहेंगे जाएंगे. उनके द्वारा ही पार्टी बनाई गई है... नीतीश कुमार ने बिहार में जो करके दिखाया है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है. नीतीश कुमार ने बिहार को बनाया है. फिर भी ये फैसला नीतीश कुमार को करना है."

'कुछ ही घंटों का प्रश्न: अशोक चौधरी

बिहार सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने राज्यसभा जाने की खबरों पर कहा, "...कुछ ही घंटों का प्रश्न है, सब साफ हो जाएगा..."

यह भी पढ़ें- Rajya Sabha News: नीतीश कुमार को लेकर RJD सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, 'ये अपने आप में एक…'

Published at : 05 Mar 2026 10:56 AM (IST)
