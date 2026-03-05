हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRajya Sabha News: नीतीश कुमार को लेकर RJD सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, 'ये अपने आप में एक…'

Rajya Sabha News: नीतीश कुमार को लेकर RJD सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, 'ये अपने आप में एक…'

Rajya Sabha Elections News: आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि बीजेपी ने भी शिंदे साहब के बाद, महाराष्ट्र के मॉडल के बाद काफी बदलाव कर लिए हैं. बिहार में भी उस पर उन्होंने काम करने की कोशिश की है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 05 Mar 2026 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जब से यह खबर सामने आई है कि वे राज्यसभा जा सकते हैं उसके बाद से प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है. यह खबर ऐसे वक्त में आई जब लोग बिहार में होली के रंग में डूबे थे. इस चर्चा के बीच एक तरफ जहां जेडीयू के अंदर विरोध शुरू हो गया तो दूसरी ओर विपक्षी दलों की ओर से भी लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि ये अपने आप में एक राजनीतिक अध्याय के अवसान की कहानी कहता है.

दरअसल मनोज झा से सवाल किया गया कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर है. जेडीयू के साथ-साथ आरजेडी की ओर से भी राज्यसभा के प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है. इस पर मनोज झा ने कहा, "कल (बीते बुधवार) दोपहर बाद अचानक से कुकुरमुत्ते की तरह हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये उगना शुरू हुआ… इस खबर के उगने के पीछे सच्चाई है और प्लांटेड स्टोरी नहीं है तो ये अपने आप में एक राजनीतिक अध्याय के अवसान की कहानी कहती है…" 

मनोज झा ने कहा, "महत्वपूर्ण यह है कि दूसरी तरफ बीजेपी ने भी शिंदे साहब के बाद, महाराष्ट्र के मॉडल के बाद काफी बदलाव कर लिए हैं. बिहार में भी उस पर उन्होंने काम करने की कोशिश की है..." 

कांग्रेस ने कहा- 'ये बहुत मुमकिन है'

दूसरी ओर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन भरने करने की संभावना पर कहा, "ये बहुत मुमकिन है. बीजेपी  हमेशा पूरी सत्ता चाहती है इसलिए जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी ये उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी हालांकि उस समय ये काम नहीं हुआ तो अब हो जाएगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वे दिल्ली ला सकते हैं और अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं. ये भाजपा की रणनीति हो सकती है..." 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को कोई पद दिए जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा, "बीजेपी तो परिवारवाद के बहुत खिलाफ है? तो ये कैसे संभव है? क्या उन्होंने अपनी नीति बदल दी?..."

यह भी पढ़ें- पटना: फूट-फूटकर रोने लगे JDU नेता, CM नीतीश को दिल्ली भेजने के पीछे साजिशकर्ता कौन?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 05 Mar 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Elections Manoj Jha Nitish Kumar BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Rajya Sabha News: नीतीश कुमार को लेकर RJD सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, 'ये अपने आप में एक…'
नीतीश कुमार को लेकर RJD सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, 'ये अपने आप में एक…'
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच JDU नाराज, LJP (R) बोली- सीएम नहीं बदलेगा
Live: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच JDU नाराज, LJP (R) बोली- सीएम नहीं बदलेगा
बिहार
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर कौन बन सकता है बिहार का CM? रेस में BJP के इन 6 नेताओं के नाम
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर कौन बन सकता है बिहार का CM? रेस में BJP के इन 6 नेताओं के नाम
बिहार
पटना: फूट-फूटकर रोने लगे JDU नेता, CM नीतीश को दिल्ली भेजने के पीछे साजिशकर्ता कौन?
पटना: फूट-फूटकर रोने लगे JDU नेता, CM नीतीश को दिल्ली भेजने के पीछे साजिशकर्ता कौन?
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब होर्मुज को लेकर धमकी नहीं दे पाएगा ईरान', ऐसा क्या करने जा रहे ट्रंप जिससे खत्म होगी भारत की टेंशन?
'अब होर्मुज को लेकर धमकी नहीं दे पाएगा ईरान', ऐसा क्या करने जा रहे ट्रंप जिससे खत्म होगी भारत की टेंशन?
हरियाणा
Rajya Sabha की लिस्ट आते ही कांग्रेस में रार! हरियाणा में कई विधायक गोपाल कांडा के संपर्क में, हिमाचल में प्रतिभा नाराज!
Rajya Sabha की लिस्ट आते ही कांग्रेस में रार! हरियाणा में कई विधायक गोपाल कांडा के संपर्क में, हिमाचल में प्रतिभा नाराज!
विश्व
Nepal Elections 2026: Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
क्रिकेट
ICC World Cup League 2: बड़ी खबर, क्रिकेट पर पड़ा ईरान-इजरायल तनाव का असर, विश्वकप लीग 2 के मैच को टाला गया
बड़ी खबर, क्रिकेट पर पड़ा ईरान-इजरायल तनाव का असर, विश्वकप लीग 2 के मैच को टाला गया
हरियाणा
कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, कर्मवीर सिंह बौद्ध को बनाया प्रत्याशी
कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, कर्मवीर सिंह बौद्ध को बनाया प्रत्याशी
बॉलीवुड
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
ट्रेंडिंग
Video: वरमाला के वक्त अचानक चरमराया डोला स्टेज, लड़खड़ाकर गड्ढे में गिरे दूल्हा दुल्हन, वीडियो वायरल
वरमाला के वक्त अचानक चरमराया डोला स्टेज, लड़खड़ाकर गड्ढे में गिरे दूल्हा दुल्हन, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
कम जगह में लगाएं ये 3 खुशबूदार पौधे, रात में मिलेगी नेचुरल फ्रेगरेंस
कम जगह में लगाएं ये 3 खुशबूदार पौधे, रात में मिलेगी नेचुरल फ्रेगरेंस
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget