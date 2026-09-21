'चिराग पासवान को ट्रांसजेंडर बताना ठीक नहीं', मांझी बोले- 'मैं…'

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया है. सोमवार (21 सितंबर, 2026) को जीतन राम मांझी ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी टैग किया.

मांझी ने की कार्रवाई करने की मांग

चिराग पासवान को लेकर अपने एक्स पोस्ट में मांझी ने लिखा है, "किसी केंद्रीय मंत्री पर अभद्र टिप्पणी कर उन्हें ट्रांसजेंडर बताना कहीं से ठीक नहीं. मैं बिहार सरकार से केंद्रीय कैबिनेट में हमारे साथी चिराग पासवान जी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के उपर कार्रवाई करने की मांग करता हूं."

किसी केन्द्रीय मंत्री पर अभद्र टिप्पणी कर उन्हें ट्रांसजेंडर बताना कहीं से ठीक नहीं।

मैं बिहार सरकार से केंद्रीय कैबिनेट में हमारे साथी चिराग़ पासवान जी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के उपर कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।@samrat4bjp — Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) September 21, 2026

मांझी के पोस्ट पर क्या बोले यूजर्स?

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पोस्ट के बाद यूजर्स मजे लेने लगे और उन्हें घेरने लगे. एक यूजर ने जीतन राम मांझी से पूछा कि ट्रांसजेंडर होना कबसे बुरी बात हो गई? एक यूजर ने मांझी के पोस्ट पर लिखा, "भाई ये लोग चिराग पासवान को सपोर्ट कर रहे हैं या ट्रांसजेंडर बोल के मजा ले रहे हैं?"

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क्या है मामला?

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बताने वाले और उनका मंदिर बनाने का दावा करने वाला डॉ. राजन सिंह (ट्रांसजेंडर) ने चिराग पासवान को लेकर विवादित बयान दिया है. उसी के बाद से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

कुछ महीने पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और टीवी अभिनेता विशाल सिंह विदेश में दिखे थे. सोशल मीडिया पर एक बालकनी और एक ही लोकेशन की तस्वीरें जमकर वायरल हुई थीं, जिसके बाद इंटरनेट पर दोनों की दोस्ती काफी चर्चा में आ गई थी. हाल ही में मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान भी चिराग पासवान और विशाल सिंह एक साथ बेहद भावुक मुद्रा में नजर आए थे. अब दोनों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. इसी के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राजन सिंह का नाम लिए बिना कार्रवाई की मांग की है.

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