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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'सम्राट चौधरी को धन्यवाद… बधाई', RJD सांसद ने क्यों की CM की तारीफ?

'सम्राट चौधरी को धन्यवाद… बधाई', RJD सांसद ने क्यों की CM की तारीफ?

पटना से हुलासगंज और जहानाबाद रूट पर पिंक बस की शुरुआत हुई है. सरकार की इस पहल पर आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव ने तारीफ की है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्त होने से बिहार का वास्तविक विकास होगा.

Written By : रंजीत राजन |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 21 Sep 2026 01:17 PM (IST)
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राजनीति में सत्ता और विपक्ष के सुर का एक हो ऐसा कम ही देखने को मिलता है. आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने सोमवार (21 सितंबर, 2026) को सीएम सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ की. उनकी सोच और पहल की सराहना की. इस मौके पर जेडीयू के विधायक ऋतुराज कुमार ने भी सम्राट चौधरी का गुणगान किया.

दरअसल, जहानाबाद में महिलाओं और छात्राओं के आवागमन को सुरक्षित और सुलभ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. समाहरणालय परिसर से पटना से हुलासगंज और जहानाबाद रूट पर विशेष पिंक बस सेवा का विधिवत शुभारंभ किया गया है. इस मौके पर सोमवार को आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, घोसी विधायक ऋतुराज, डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया. ​

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सम्राट चौधरी को धन्यवाद: सुरेंद्र यादव

इस नई बस सेवा के शुरू होने से कॉलेज, कोचिंग और दफ्तर जाने वाली महिलाओं को न केवल सुरक्षित माहौल मिलेगा, बल्कि उनके समय की भी बचत होगी. इस मौके पर आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने कहा कि वे सीएम सम्राट चौधरी को धन्यवाद और बधाई देते हैं. उन्होंने कहा कि यह सीएम की अच्छी सोच और एक अच्छी पहल है.

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सुरेंद्र प्रसाद यादव ने इसे जनहितैषी पहल बताया. सांसद ने जोर देकर कहा कि जब महिलाएं सशक्त होकर आगे बढ़ेंगी, तभी पूरे बिहार का वास्तविक विकास संभव हो सकेगा. 

बिहार विधानसभा में उठाई गई थी मांग

जेडीयू के विधायक ऋतुराज ने परिवहन मंत्री का आभार जताया. कहा कि छह महीने पहले विधानसभा में उन्होंने इस रूट पर छात्राओं के लिए बस चलाने की मांग उठाई थी. यह बेहद खुशी की बात है कि यह मांग इतनी जल्दी धरातल पर उतर गई. विधायक ने आगे बताया कि छात्राओं और महिलाओं की सुविधा को देखते हुए इसी मार्ग पर बहुत जल्द एक और बस का परिचालन भी शुरू किया जाएगा.

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Published at : 21 Sep 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Jehanabad Samrat Choudhary Surendra Yadav BIHAR NEWS
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