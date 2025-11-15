बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में सत्तारूढ़ दल NDA की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर लोजपा प्रमुख चिराग पासवान पहुंचे और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को बधाई दी. कुछ समय की बातचीत के बाद लोजपा (रा) के चीफ चिराग पासवान सीएम आवास से निकल गए. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा.

चिराग पासवान ने कहा, "चुनाव प्रचार के दौरान यह नरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि JDU और LJPR में दरार है. आज मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें बधाई दी है. पार्टी के कार्यकर्ता ने मेहनत करके पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया है."

चिराग ने विरोधियों पर साधा निशाना

चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी साल 2005 के बाद से संघर्ष कर रही थी. 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान खुद नहीं जीत सके थे, लेकिन 2014 के बाद हमारी पार्टी की शानदार वापसी हुई थी. इस बार 29 विधानसभा सीट हम लोगों को दी गई थीं. कठिन सीटों को लेकर कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को ये सीटें हारने के लिए दी जा रही हैं."

चिराग पासवान ने आगे कहा, "कुछ लोगों को हम दोष देना चाहते हैं. जो लोग हमेशा जदयू और एलजेपी आर में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं. लोगों में भम्र फैलाने की कोशिश कर रहे थे."

नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान ने किया यह दावा

इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वहन ठीक तरह से कर सकते हैं. चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत हासिल की. ​​लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रतिनिधि के रूप में मैंने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए उनसे मुलाकात की.