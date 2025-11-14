एक्सप्लोरर
Chapra Seat से कौन जीत रहा? Khesari Lal Yadav बिगाड़ रहे बीजेपी का खेल, दो राउंड की काउंटिंग के बाद सभी कैंडिडेट का स्टेटस जानें
बिहार में छपरा विधान सभा सीट पर बीजेपी और आरजेडी में कांटे की टक्कर चल रही है. यहां बीजेपी कैंडिडेट छोटी कुमार 1600 वोट से आगे चल रही हैं वहीं आरजेडी कैंडिडेट और भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव उर्फ शत्रुघ्न यादव दूसरे नंबर पर हैं. इस सीट पर दो राउंट की काउंटिंग पूरी हो चुकी है. 11.45 बजे तक हुई काउंटिंग में बीजेपी लीड कर रही है और आरजेडी बहुत ही कम सीटों से दूसरे नंबर पर है.
छपरा सीट (राउंड 2/28) पर कौन आगे, कौन पीछे
आगे कौन है?- छोटी कुमारी (BJP) 5,840 वोट, 1,627 वोट से आगे
बाकी कैंडिडेट का स्टेटस
- शत्रुघ्न यादव (खेसारी लाल यादव,RJD)- 4,213 वोट (1,627 से पीछे)
- शाक नौशाद (ASP–Kanshi Ram)- 291 वोट (5,549 से पीछे)
- राखी गुप्ता (निर्दलीय) – 144 वोट (5,696 से पीछे)
- जय प्रकाश सिंह (जन सुराज पार्टी) - 308 वोट (5,532 से पीछे)
- राणा यशवंत प्रताप सिंह (निर्दलीय)- 138 वोट (5,702 से पीछे)
- पद्मा मिश्रा (निर्दलीय)- 49 वोट (5,791 से पीछे)
- Md सुल्तान हुसैन इदरीशी (निर्दलीय)- 27 वोट (5,813 से पीछे)
- ज्ञानि कुमार शर्मा (भारतीय एकता दल)- 17 वोट (5,823 से पीछे)
- राजेश कुशवाहा (भारतीय लोक चेतना पार्टी)- 20 वोट (5,820 से पीछे)
- NOTA- 256 वोट
