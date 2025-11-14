हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारChapra Seat से कौन जीत रहा? Khesari Lal Yadav बिगाड़ रहे बीजेपी का खेल, दो राउंड की काउंटिंग के बाद सभी कैंडिडेट का स्टेटस जानें

Chapra Seat से कौन जीत रहा? Khesari Lal Yadav बिगाड़ रहे बीजेपी का खेल, दो राउंड की काउंटिंग के बाद सभी कैंडिडेट का स्टेटस जानें

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 14 Nov 2025 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में छपरा विधान सभा सीट पर बीजेपी और आरजेडी में कांटे की टक्कर चल रही है. यहां बीजेपी कैंडिडेट छोटी कुमार 1600 वोट से आगे चल रही हैं वहीं आरजेडी कैंडिडेट और भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव उर्फ शत्रुघ्न यादव दूसरे नंबर पर हैं. इस सीट पर दो राउंट की काउंटिंग पूरी हो चुकी है. 11.45 बजे तक हुई काउंटिंग में बीजेपी लीड कर रही है और आरजेडी बहुत ही कम सीटों से दूसरे नंबर पर है.

छपरा सीट (राउंड 2/28) पर कौन आगे, कौन पीछे

आगे कौन है?- छोटी कुमारी (BJP) 5,840 वोट, 1,627 वोट से आगे

बाकी कैंडिडेट का स्टेटस

  • शत्रुघ्न यादव (खेसारी लाल यादव,RJD)- 4,213 वोट (1,627 से पीछे)
  • शाक नौशाद (ASP–Kanshi Ram)- 291 वोट (5,549 से पीछे)
  • राखी गुप्ता (निर्दलीय) – 144 वोट (5,696 से पीछे)
  • जय प्रकाश सिंह (जन सुराज पार्टी) - 308 वोट (5,532 से पीछे)
  • राणा यशवंत प्रताप सिंह (निर्दलीय)- 138 वोट (5,702 से पीछे)
  • पद्मा मिश्रा (निर्दलीय)- 49 वोट (5,791 से पीछे)
  • Md सुल्तान हुसैन इदरीशी (निर्दलीय)- 27 वोट (5,813 से पीछे)
  • ज्ञानि कुमार शर्मा (भारतीय एकता दल)- 17 वोट (5,823 से पीछे)
  • राजेश कुशवाहा (भारतीय लोक चेतना पार्टी)- 20 वोट (5,820 से पीछे)
  • NOTA- 256 वोट


Chapra Seat से कौन जीत रहा? Khesari Lal Yadav बिगाड़ रहे बीजेपी का खेल, दो राउंड की काउंटिंग के बाद सभी कैंडिडेट का स्टेटस जानें

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author रेखा त्रिपाठी

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Read
Published at : 14 Nov 2025 11:54 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इस विधानसभा सीट पर चिराग पासवान के कैंडिडेट ने महागठबंधन को चटाई धूल, वो कर दिया जो BJP-JDU उम्मीदवार भी नहीं कर पाए
इस विधानसभा सीट पर चिराग पासवान के कैंडिडेट ने महागठबंधन को चटाई धूल, वो कर दिया जो BJP-JDU उम्मीदवार भी नहीं कर पाए
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
Live: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: बिहार चुनाव परिणामों में NDA का जलवा, क्या बोले जीतन राम मांझी?
Bihar Election 2025 Result: तारापुर से Samrat Chaudhary आगे, खिलेगा कमल? | NDA | ABP News | Breaking
Bihar Election 2025 Result:Siwan में Osama की सीट पर हो गया खेल । NDA । Nitish । Tejashwi । Prashant
Bihar Election 2025 Result: बिहार में महागठबंधन में हो गया खेल ! । Nitish । Tejashwi । Prashant
Bihar Election 2025 Result: Samrat Chaudhary का बिगड़ गया खेल !। NDA । Nitish । Tejashwi । Prashant
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस विधानसभा सीट पर चिराग पासवान के कैंडिडेट ने महागठबंधन को चटाई धूल, वो कर दिया जो BJP-JDU उम्मीदवार भी नहीं कर पाए
इस विधानसभा सीट पर चिराग पासवान के कैंडिडेट ने महागठबंधन को चटाई धूल, वो कर दिया जो BJP-JDU उम्मीदवार भी नहीं कर पाए
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
Live: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बॉलीवुड
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
​देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहां से की थी पढ़ाई​-लिखाई? ​जान लीजिए डिटेल्स
​देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहां से की थी पढ़ाई​-लिखाई? ​जान लीजिए डिटेल्स
हेल्थ
Black Pepper Benefits: रोजाना काली मिर्च चबाने से मिलते हैं ये 8 फायदे, जान लेंगे तो नहीं करेंगे इग्नोर
रोजाना काली मिर्च चबाने से मिलते हैं ये 8 फायदे, जान लेंगे तो नहीं करेंगे इग्नोर
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget