छपरा में मर्डर से सनसनी, ईंट से कूचकर युवक को मार डाला

बिहार के सारण जिले के छपरा शहर में देर रात एक युवक की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई. वारदात नगर थाना क्षेत्र में पुलिस लाइन से सटे हवाई अड्डा परिसर में हुई. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान मुजफ्फरपुर निवासी सचिन कुमार के रूप में हुई है. वह छपरा में एक मिठाई की दुकान पर काम करता था.

जानकारी के मुताबिक, सचिन कुमार हवाई अड्डा परिसर में मौजूद था. इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई. सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. हत्या के कारणों का अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ है.

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सीमेंट लगी ईंट और मोबाइल बरामद

पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल की गई सीमेंट लगी ईंट बरामद की है. इसके अलावा मृतक का मोबाइल फोन, खून लगा कपड़ा और अन्य सामान भी मौके से मिला है. घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं, जिन्हें जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है.

साथी से पूछताछ, मामला संदिग्ध

सारण के एसएसपी रौशन कुमार ने बताया कि घटना के समय मृतक के साथ मौजूद उसके एक साथी से पूछताछ की जा रही है. एसएसपी के मुताबिक, साथी से मिली जानकारी के आधार पर फिलहाल मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. पुलिस उसके बयान और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों का मिलान कर रही है.

हत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

एसएसपी ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है. पुलिस अब हत्या के पीछे की वजह और वारदात में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. घटनास्थल से मिले मोबाइल, कपड़े और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आएगी. फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन कर रही है.

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