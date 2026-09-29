तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, बोले- 'ज्ञानेश कुमार…'

दिल्ली में बुधवार (30 सितंबर, 2026) को इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे. मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को वे दिल्ली के लिए रवाना हुए.

दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि कल इंडिया गठबंधन की 11 बजे बैठक है. उस बैठक में शामिल होने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं. अगर कोई भी व्यक्ति आएगा और वोट की चोरी कर देगा, लोकतंत्र को खत्म कर देगा और संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त किया जाएगा, तो देश कैसे चलेगा? तेजस्वी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी होनी चाहिए.

'लोकतंत्र के लिए स्थिति खतरनाक'

आरजेडी नेता ने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका जनता के सामने उजागर हुई है उससे यह गंभीर सवाल खड़ा होता है कि चुनाव में लगातार वोटों की चोरी कराकर बीजेपी को जिताने का काम किया जा रहा था. इसकी शुरुआत बिहार से की गई और फिर इसे पूरे देश में लागू किया गया. दो चुनाव आयुक्तों ने इसका पर्दाफाश किया है. यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है.

उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को संरक्षण दिया जा रहा है. कानून में भी बदलाव कर दिया गया है. चुनाव आयोग को बीजेपी के लोगों ने यह गारंटी दे रखी है कि ज्ञानेश कुमार कितनी भी बेईमानी करेंगे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी उनका संरक्षण करेंगे.

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कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा

दूसरी ओर कानून-व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा. तेजस्वी ने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. मुख्यमंत्री कानून से ऊपर हो गए हैं. आम जनता पर पॉक्सो लगता है, लेकिन मुख्यमंत्री पर पॉक्सो के तहत एफआईआर नहीं होती है.

हमला करते हुए आगे कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है. घर हो, बाहर हो, अस्पताल हो या कॉलेज, बिहार में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं. सम्राट चौधरी एक चयनित मुख्यमंत्री हैं. न उनके नाम पर वोट मिला है और न उनके काम के नाम पर वोट मिला है. उनके ऊपर हत्या के मामले से जुड़े आरोप भी हैं. बिहार उनसे संभल नहीं रहा है.

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