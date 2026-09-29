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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, बोले- 'ज्ञानेश कुमार…'

तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, बोले- 'ज्ञानेश कुमार…'

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीईसी ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार को संरक्षण दिया जा रहा है. पढ़िए उन्होंने क्या कुछ कहा है.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 29 Sep 2026 08:40 PM (IST)
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दिल्ली में बुधवार (30 सितंबर, 2026) को इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे. मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को वे दिल्ली के लिए रवाना हुए. 

दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि कल इंडिया गठबंधन की 11 बजे बैठक है. उस बैठक में शामिल होने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं. अगर कोई भी व्यक्ति आएगा और वोट की चोरी कर देगा, लोकतंत्र को खत्म कर देगा और संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त किया जाएगा, तो देश कैसे चलेगा? तेजस्वी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी होनी चाहिए.

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'लोकतंत्र के लिए स्थिति खतरनाक'

आरजेडी नेता ने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका जनता के सामने उजागर हुई है उससे यह गंभीर सवाल खड़ा होता है कि चुनाव में लगातार वोटों की चोरी कराकर बीजेपी को जिताने का काम किया जा रहा था. इसकी शुरुआत बिहार से की गई और फिर इसे पूरे देश में लागू किया गया. दो चुनाव आयुक्तों ने इसका पर्दाफाश किया है. यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है.

उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को संरक्षण दिया जा रहा है. कानून में भी बदलाव कर दिया गया है. चुनाव आयोग को बीजेपी के लोगों ने यह गारंटी दे रखी है कि ज्ञानेश कुमार कितनी भी बेईमानी करेंगे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी उनका संरक्षण करेंगे.

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कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा

दूसरी ओर कानून-व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा. तेजस्वी ने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. मुख्यमंत्री कानून से ऊपर हो गए हैं. आम जनता पर पॉक्सो लगता है, लेकिन मुख्यमंत्री पर पॉक्सो के तहत एफआईआर नहीं होती है.

हमला करते हुए आगे कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है. घर हो, बाहर हो, अस्पताल हो या कॉलेज, बिहार में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं. सम्राट चौधरी एक चयनित मुख्यमंत्री हैं. न उनके नाम पर वोट मिला है और न उनके काम के नाम पर वोट मिला है. उनके ऊपर हत्या के मामले से जुड़े आरोप भी हैं. बिहार उनसे संभल नहीं रहा है.

यह भी पढ़ें- बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति बने रामबचन राय, JDU में खुशी

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 29 Sep 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav BIHAR NEWS
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