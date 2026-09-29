Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपूर्व MLA गोपाल मंडल के बेटे फिर विवादों में, पुलिस का मोबाइल फेंकने का आरोप

पूर्व MLA गोपाल मंडल के बेटे फिर विवादों में, पुलिस का मोबाइल फेंकने का आरोप

भागलपुर में पूर्व JDU विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल और एक पुलिस जवान के बीच कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह घटना 29 सितंबर की है. हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई.

Written By : निभाष चंद्र मोदी, भागलपुर |  Updated at : 29 Sep 2026 11:29 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के भागलपुर में पूर्व जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल एक बार फिर विवादों में हैं. इस बार मामला विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज के पास वाहनों के परिचालन से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां आशीष मंडल और ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस जवान के बीच कहासुनी और विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह घटना 29 सितंबर की है. घटना ऐसे समय सामने आई है, जब विक्रमशिला सेतु पर मरम्मत कार्य के कारण यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं. 

वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि बेली ब्रिज के पास गाड़ी को ओवरटेक करने अथवा परिचालन व्यवस्था को लेकर आशीष मंडल और पुलिसकर्मी के बीच विवाद शुरू हुआ. देखते ही देखते दोनों के बीच तीखी कहासुनी होने लगी. इस दौरान पुलिस जवान मोबाइल से वीडियो बना रहा था. आरोप है कि इसी बात को लेकर आशीष मंडल ने पुलिसकर्मी का मोबाइल छीनकर फेंक दिया. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
बिहार के गयाजी में अब युवक-युवती से दुर्व्यवहार, VIDEO वायरल
बिहार के गयाजी में अब युवक-युवती से दुर्व्यवहार, VIDEO वायरल
बिहार
तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, बोले- 'ज्ञानेश कुमार…'
तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, बोले- 'ज्ञानेश कुमार…'
बिहार
बिहार MLC चुनाव: क्या नीरज कुमार को लड़ाएंगे अनंत सिंह? डिप्टी CM ने किया खुलासा
बिहार MLC चुनाव: क्या नीरज कुमार को लड़ाएंगे अनंत सिंह? डिप्टी CM ने किया खुलासा
बिहार
BJP विधायक विनय बिहारी धरना पर बैठे, बोले- 'जब तक सम्राट चौधरी…'
BJP विधायक विनय बिहारी धरना पर बैठे, बोले- 'जब तक सम्राट चौधरी…'

वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई

हालांकि, वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एवीपी न्यूज़ इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है. वीडियो कब का है, घटनाक्रम का पूरा संदर्भ क्या है और विवाद की वास्तविक शुरुआत किस बात से हुई, इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

आशीष मंडल का विवादों से पुराना नाता!

आशीष मंडल इससे पहले भी भागलपुर में जमीन विवाद और गोलीबारी के एक मामले को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं. दिसंबर 2022 में बरारी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के दौरान मारपीट और गोलीबारी का मामला सामने आया था.  पीड़ित पक्ष ने आशीष मंडल और उनके सहयोगियों पर हमला तथा गोलीबारी का आरोप लगाया था. इस घटना में कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी. 

गोपाल मंडल खुद भी अलग-अलग विवादों से चर्चा में रहे

इस मामले में पुलिस ने आशीष मंडल को गिरफ्तार भी किया था. रिपोर्टों के अनुसार, गिरफ्तारी से पहले उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था और बाद में एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार किया. इसके बाद उन्हें जेल भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी. बाद की रिपोर्ट में बताया गया कि वह जमानत पर बाहर थे. पूर्व विधायक गोपाल मंडल खुद भी लंबे समय से अपने राजनीतिक बयानों और अलग-अलग विवादों के कारण भागलपुर की राजनीति में चर्चा में रहे हैं.

वर्ष 2026 में भी उनके खिलाफ एक वायरल वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज किए जाने की खबर सामने आई थी. ऐसे में आशीष मंडल से जुड़ा विक्रमशिला सेतु का यह नया वायरल वीडियो एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा का विषय बन गया है. अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है और वायरल वीडियो के पीछे की वास्तविक घटना जांच में क्या सामने आती है.

BJP विधायक विनय बिहारी धरना पर बैठे, बोले- 'जब तक सम्राट चौधरी…'

Published at : 29 Sep 2026 11:27 PM (IST)
Tags :
Bhagalpur News JDU BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार के गयाजी में अब युवक-युवती से दुर्व्यवहार, VIDEO वायरल
बिहार के गयाजी में अब युवक-युवती से दुर्व्यवहार, VIDEO वायरल
बिहार
तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, बोले- 'ज्ञानेश कुमार…'
तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, बोले- 'ज्ञानेश कुमार…'
बिहार
बिहार MLC चुनाव: क्या नीरज कुमार को लड़ाएंगे अनंत सिंह? डिप्टी CM ने किया खुलासा
बिहार MLC चुनाव: क्या नीरज कुमार को लड़ाएंगे अनंत सिंह? डिप्टी CM ने किया खुलासा
बिहार
BJP विधायक विनय बिहारी धरना पर बैठे, बोले- 'जब तक सम्राट चौधरी…'
BJP विधायक विनय बिहारी धरना पर बैठे, बोले- 'जब तक सम्राट चौधरी…'
Advertisement

वीडियोज

Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Kathua में CISF जवानों के बीच फायरिंग, 2 अधिकारी समेत चार जवानों की गई जान!
सिर्फ ज्ञानेश के इस्तीफे से क्या होगा?
ज्ञानेश के इस्तीफे से SIR 'दर्द' खत्म होगा?
SIR पर घमासान...किसका नफा, किसे नुकसान? विश्लेषकों का सटी​क विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UNGA में कश्मीर पर तुर्किए की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, दिया ये दो टूक जवाब
UNGA में कश्मीर पर तुर्किए की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, दिया ये दो टूक जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: सपा-कांग्रेस से गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले- 'जबरदस्ती...'
UP चुनाव: सपा-कांग्रेस से गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले- 'जबरदस्ती...'
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
स्पोर्ट्स
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
विश्व
एफिल टावर के प्रमुख छोड़ेंगे पद, हिन्दू संगठन BAPS के दौरे के दौरान हटाए थे महिला स्टाफ
एफिल टावर के प्रमुख छोड़ेंगे पद, हिन्दू संगठन BAPS के दौरे के दौरान हटाए थे महिला स्टाफ
इंडिया
CWC बैठक में शशि थरूर के सुझाव पर खरगे ने कसा तंज, बोले- ‘आप आएंगे या सिर्फ...’
CWC बैठक में शशि थरूर के सुझाव पर खरगे ने कसा तंज, बोले- ‘आप आएंगे या सिर्फ...’
इंडिया
TMC के ऑडियो में क्या है? CEC ज्ञानेश कुमार पर करने वाली है खुलासा
TMC के ऑडियो में क्या है? CEC ज्ञानेश कुमार पर करने वाली है खुलासा
इंडिया
23 से 28 सितंबर का मौसमी खेल: UP में 544% अधिक बारिश, तमिलनाडु में 96% सूखा
23 से 28 सितंबर का मौसमी खेल: UP में 544% अधिक बारिश, तमिलनाडु में 96% सूखा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget