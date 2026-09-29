पूर्व MLA गोपाल मंडल के बेटे फिर विवादों में, पुलिस का मोबाइल फेंकने का आरोप

बिहार के भागलपुर में पूर्व जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल एक बार फिर विवादों में हैं. इस बार मामला विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज के पास वाहनों के परिचालन से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां आशीष मंडल और ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस जवान के बीच कहासुनी और विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह घटना 29 सितंबर की है. घटना ऐसे समय सामने आई है, जब विक्रमशिला सेतु पर मरम्मत कार्य के कारण यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं.

वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि बेली ब्रिज के पास गाड़ी को ओवरटेक करने अथवा परिचालन व्यवस्था को लेकर आशीष मंडल और पुलिसकर्मी के बीच विवाद शुरू हुआ. देखते ही देखते दोनों के बीच तीखी कहासुनी होने लगी. इस दौरान पुलिस जवान मोबाइल से वीडियो बना रहा था. आरोप है कि इसी बात को लेकर आशीष मंडल ने पुलिसकर्मी का मोबाइल छीनकर फेंक दिया.

वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई

हालांकि, वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एवीपी न्यूज़ इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है. वीडियो कब का है, घटनाक्रम का पूरा संदर्भ क्या है और विवाद की वास्तविक शुरुआत किस बात से हुई, इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

आशीष मंडल का विवादों से पुराना नाता!

आशीष मंडल इससे पहले भी भागलपुर में जमीन विवाद और गोलीबारी के एक मामले को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं. दिसंबर 2022 में बरारी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के दौरान मारपीट और गोलीबारी का मामला सामने आया था. पीड़ित पक्ष ने आशीष मंडल और उनके सहयोगियों पर हमला तथा गोलीबारी का आरोप लगाया था. इस घटना में कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी.

गोपाल मंडल खुद भी अलग-अलग विवादों से चर्चा में रहे

इस मामले में पुलिस ने आशीष मंडल को गिरफ्तार भी किया था. रिपोर्टों के अनुसार, गिरफ्तारी से पहले उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था और बाद में एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार किया. इसके बाद उन्हें जेल भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी. बाद की रिपोर्ट में बताया गया कि वह जमानत पर बाहर थे. पूर्व विधायक गोपाल मंडल खुद भी लंबे समय से अपने राजनीतिक बयानों और अलग-अलग विवादों के कारण भागलपुर की राजनीति में चर्चा में रहे हैं.

वर्ष 2026 में भी उनके खिलाफ एक वायरल वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज किए जाने की खबर सामने आई थी. ऐसे में आशीष मंडल से जुड़ा विक्रमशिला सेतु का यह नया वायरल वीडियो एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा का विषय बन गया है. अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है और वायरल वीडियो के पीछे की वास्तविक घटना जांच में क्या सामने आती है.

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