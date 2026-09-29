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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC के ऑडियो में क्या है? CEC ज्ञानेश कुमार पर करने वाली है खुलासा

TMC के ऑडियो में क्या है? CEC ज्ञानेश कुमार पर करने वाली है खुलासा

ममता बनर्जी का गुट चुनाव आयोग के साथ हुई अपनी बैठकों से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी कर सकता है. इसका मकसद है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किस तरह से बैठकों में बातचीत की थी.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 29 Sep 2026 09:54 PM (IST)
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एसआईआर कवायद को लेकर जारी विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी गुट मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हुई अपनी बैठकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करने पर विचार कर रहा है. इसका मकसद है कि उन्होंने बैठकों में राजनीतिक दलों से किस तरह की बातचीत की थी.

पीटीआई ने पार्टी सूत्रों के हवाले से मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग अगले सप्ताह जारी किए जाने की उम्मीद है ताकि यह उजागर किया जा सके कि चुनाव आयोग के साथ बैठकों के दौरान राजनीतिक दलों से ज्ञानेश कुमार ने किस तरह बातचीत की, जिसमें चुनाव प्रक्रिया से संबंधित तकनीकी पहलुओं और प्रक्रियाओं पर चर्चाएं भी शामिल थीं.

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TMC के पास तीन बैठकों की रिकॉर्डिंग

पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि टीएमसी के ममता गुट के पास तीन बैठकों की रिकॉर्डिंग हैं और दावा किया कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कार्यवाही के दौरान बहुत कम बात की. उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग में टीएमसी प्रतिनिधिमंडल की ओर से पूछे गए सवालों की प्रकृति और आयोग की ओर से दिए गए जवाब भी सामने आएंगे. 

ममता गुट का क्या आरोप?

ममता के नेतृत्व वाला गुट ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ निर्वाचन आयोग पर पार्टी के संगठनात्मक कंट्रोल, नाम और चुनाव चिह्न को लेकर जारी उसकी सुनवाई में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगा रहा है.

विवाद आयोग के सामने तब आया जब ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले एक ग्रुप ने मौजूदा पार्टी संगठन के अधिकार को चुनौती दी और तृणमूल कांग्रेस पर नियंत्रण का दावा किया. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया है.  सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने पहले रिकॉर्डिंग जारी करने पर विचार किया था, लेकिन उस समय ऐसा नहीं करने का फैसला किया.

रिकॉर्डिंग जारी करने पर विचार करने का टीएमसी का कदम अप्रैल में पार्टी और निर्वाचन आयोग के बीच हुए विवाद के महीनों बाद आया है. आठ अप्रैल को, टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने नयी दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की थी.

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डेरेक ने CEC पर लगाए थे आरोप

बैठक के बाद, राज्यसभा सदस्य और पार्टी के संयुक्त सचिव डेरेक ओ'ब्रायन ने आरोप लगाया था कि ज्ञानेश कुमार ने सात मिनट की बातचीत के आखिरी में डेलिगेशन से कहा कि 'दफा हो जाओ'. हालांकि, निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसके प्रमुख ने टीएमसी नेताओं से 'सीधी बात' की थी और ओ'ब्रायन पर निर्वाचन आयुक्तों पर चिल्लाने और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुप रहने को कहने का आरोप लगाया.

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Input By : PTI

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 09:54 PM (IST)
Tags :
EC TMC Gyanesh Kumar MAMATA BANERJEE
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