जमुई कांड पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- ‘दोषियों पर चाबुक चलाना होगा’

बिहार के जमुई में नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ और मारपीट के मामले को लेकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने घटना को शर्मसार करने वाली बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. जमुई मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है. मामले की जांच के लिए SIT भी गठित की गई है.

भाई वीरेंद्र ने कहा कि जमुई की घटना शर्मसार करने वाली है. उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने घटना पर चिंता जताई और इसकी निंदा की है. उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में जल्द संज्ञान लेने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की.

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‘सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही’

आरजेडी विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि दिनदहाड़े सड़क पर इस तरह की घटना होना गंभीर चिंता का विषय है.

‘लोगों में पुलिस का डर खत्म हो गया’

भाई वीरेंद्र ने कहा कि लोगों में पुलिस का डर खत्म हो गया है. उन्होंने प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शासन चलाने वाले को मजबूत तरीके से कार्रवाई करनी होगी. उन्होंने कहा का दोषियों पर चाबुक चलाना होगा.

#WATCH पटना, बिहार: RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने जमुई मामले पर कहा, "यह शर्मसार करने वाली घटना है। हर पार्टी के लोगों ने इसपर चिंता जताई है और निंदा भी की है। दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने सरकार को घेरने का काम किया है। सरकार ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जो… pic.twitter.com/qbyPwYKVWR — ANI_HindiNews (@AHindinews) September 22, 2026

‘कार्रवाई नहीं होगी तो कानून की जड़ मजबूत नहीं होगी’

आरजेडी विधायक ने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कानून का प्रभाव मजबूत नहीं होगा. उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए.

जमुई पुलिस के मुताबिक, 19 सितंबर की शाम दो नाबालिग छात्र-छात्रा के साथ कथित बदसलूकी और मारपीट हुई थी. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की. पुलिस ने वीडियो के आधार पर करीब सात लोगों की पहचान की है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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