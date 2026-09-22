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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजमुई कांड पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- ‘दोषियों पर चाबुक चलाना होगा’

जमुई कांड पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- ‘दोषियों पर चाबुक चलाना होगा’

जमुई में नाबालिग से कथित छेड़छाड़ मामले पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार को घेरा. उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि लोगों में पुलिस का डर खत्म हो गया है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 22 Sep 2026 12:13 PM (IST)
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बिहार के जमुई में नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ और मारपीट के मामले को लेकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने घटना को शर्मसार करने वाली बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. जमुई मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है. मामले की जांच के लिए SIT भी गठित की गई है.

भाई वीरेंद्र ने कहा कि जमुई की घटना शर्मसार करने वाली है. उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने घटना पर चिंता जताई और इसकी निंदा की है. उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में जल्द संज्ञान लेने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की.

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‘सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही’

आरजेडी विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि दिनदहाड़े सड़क पर इस तरह की घटना होना गंभीर चिंता का विषय है. 

‘लोगों में पुलिस का डर खत्म हो गया’

भाई वीरेंद्र ने कहा कि लोगों में पुलिस का डर खत्म हो गया है. उन्होंने प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शासन चलाने वाले को मजबूत तरीके से कार्रवाई करनी होगी. उन्होंने कहा का दोषियों पर चाबुक चलाना होगा. 

‘कार्रवाई नहीं होगी तो कानून की जड़ मजबूत नहीं होगी’

आरजेडी विधायक ने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कानून का प्रभाव मजबूत नहीं होगा. उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए.

जमुई पुलिस के मुताबिक, 19 सितंबर की शाम दो नाबालिग छात्र-छात्रा के साथ कथित बदसलूकी और मारपीट हुई थी. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की. पुलिस ने वीडियो के आधार पर करीब सात लोगों की पहचान की है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 22 Sep 2026 12:13 PM (IST)
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