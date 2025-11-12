हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
छपरा सीट: खेसारी लाल यादव की जीत या हार? पत्रकारों के एग्जिट पोल में बड़ा खुलासा

Bihar Exit Poll Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा सीट हॉट सीटों में से एक है. यहां आरजेडी ने खेसारी लाल यादव और बीजेपी ने छोटी कुमारी को मैदान में उतारा.

By : एबीपी न्यूज़ टीवी | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 06:31 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका सवाल हर कोई जानना चाह रहा है. चुनाव नतीजों से पहले राजनीतिक दल, उनके समर्थक और आम लोग भी अपना गुणा-गणित लगा रहे हैं. वैसे तो हर सीट की जीत और हार महत्वपूर्ण है लेकिन बिहार की कुछ ऐसी भी सीटें हैं जिनकी चर्चा न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के बाहर भी हो रही है. ऐसी ही एक विधानसभा सीट छपरा है. 

छपरा सीट से आरजेडी ने भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को उम्मीदवार बनाया. इस वजह से ये सीट और ज्यादा चर्चा में आ गई. वहीं एनडीए ने बीजेपी की छोटी कुमारी को मैदान में उतारा है. 

क्या कहता है पत्रकारों का एग्जिट पोल?

पत्रकारों का एग्जिट पोल खेसारी लाल यादव के पक्ष में जाता दिख रहा है. पत्रकारों के एग्जिट पोल की मानें तो खेसारी लाल यादव चुनाव जीतकर विधायक बन सकते हैं. 

पिछले दो चुनाव में यह सीट बीजेपी के पास रही है, लेकिन पूर्व में इस सीट पर कांग्रेस का भी दबदबा रह चुका है. 1957 में गठन के बाद से छपरा विधानसभा सीट पर अब तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं. 1957 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के राम प्रभुनाथ सिंह ने चुनाव जीता था.कांग्रेस ने यहां चार बार जीत हासिल की है, आखिरी जीत 1972 में मिली. छपरा की जनता ने 2005 के चुनाव में जेडीयू के राम परवश राय को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा.2010 में यह सीट बीजेपी के खाते में आई, लेकिन 2014 के उपचुनाव में राजद के रणधीर कुमार सिंह इस सीट से जीत गए. 2015 के आम चुनाव में बीजेपी ने वापसी की और 2020 में बीजेपी के सीएन गुप्ता यहां से लगातार दूसरी बार विधायक बने.

छपरा विधानसभा सीट पर वैश्य, यादव और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं. इनके अलावा ब्राह्मण, राजपूत, कुशवाहा, पासवान और ईबीसी वर्ग के मतदाताओं की भी अच्छी-खासी संख्या है, जो चुनाव परिणामों पर अपना असर छोड़ती है. छपरा विधानसभा सीट सारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. छपरा न सिर्फ एक प्रमुख शहरी केंद्र है, बल्कि यह सारण प्रमंडल का मुख्यालय भी है. 

(जरुरी सूचना: एबीपी न्यूज़ ने बिहार के 38 जिलों के 150 पत्रकारों से बातचीत की और उनकी राय के हिसाब से आंकड़ा तैयार किया गया है.) 

Published at : 12 Nov 2025 06:04 PM (IST)
Bihar Exit Poll Exit Poll Bihar Election Exit Poll Bihar Assembly Election Bihar Election 2025 Exit Poll 2025 KHESARI LAL YADAV
Embed widget