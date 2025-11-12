पत्रकारों का एग्जिट पोल: BJP के दो मंत्री हार सकते हैं चुनाव, ओसामा सहित 10 उम्मीदवारों का हाल

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं. ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है. इस बीच बिहार चुनाव के नतीजों से पहले abp न्यूज़ ने बिहार चुनाव की जमीनी हकीकत समझने के लिए राज्य के 150 पत्रकारों से बातचीत की है. मतदान खत्म होने के बाद ये बातचीत ग्राउंड जीरो पर मौजूद सभी 38 जिलों के अलग अलग पत्रकारों से की गई है. पत्रकारों की राय के हिसाब से ही हर जिले में हार-जीत का आंकड़ा तैयार किया गया है.

पत्रकारों का एग्जिट पोल

बक्सर- आनंद मिश्रा, बीजेपी, जीते सकते हैं. असम कैडर के पूर्व आईपीएस हैं.

लखीसराय- विजय सिन्हा, बीजेपी, हार सकते हैं. बिहार के डिप्टी सीएम हैं.

सीवान- मंगल पांडेय, बीजेपी, हार सकते हैं. बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं.

रघुनाथपुर- ओसामा, आरजेडी, जीत सकते हैं. बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे हैं.

सासाराम- स्नेहलता कुशवाहा, RLM, हार सकती हैं. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं.

करगहर- रितेश पांडेय, जन सुराज, हार सकते हैं. भोजपुरी फिल्मों के हीरो और गायक. पत्रकार पोल में इस सीट पर बीएसपी जीत सकती है.

वारिसलीगंज- अरुणा देवी, बीजेपी, हार सकते हैं. बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी हैं. इनके खिलाफ दूसरे बाहुबली अशोक महतो की पत्नी आरजेडी से हैं.

रूपौली- बीमा भारती, आरजेडी, जीत सकती है. बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी और पूर्व मंत्री हैं.

सुपौल- बिजेंद्र यादव- जेडीयू, जीत सकते हैं. बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं.

कटिहार- तरकिशोर प्रसाद, बीजेपी, जीत सकते हैं. बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं.