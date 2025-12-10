बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती के लिए आज (बुधवार) 15 जिलों के 315 केंद्रों पर एग्जाम हो रहा है. इस परीक्षा में करीब 1.50 लाख अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं. पटना की बात करें तो 32 सेंटर बनाए गए हैं. इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर 40 स्टैटिक दंडाधिकारियों, 17 जोनल दंडाधिकारियों, 08 उड़नदस्ता दंडाधिकारियों, 10 सुरक्षित दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है. इनके साथ पुलिस बल को भी लगाया गया है.

इस बीच दूसरे राज्यों से आए अभ्यर्थियों ने कहा कि वे बस यही चाहते हैं कि पेपर लीक न हो. उन्होंने अपने राज्य की सरकार से अपील कर कहा कि वहां वैकेंसी निकाली जाए. एक अभ्यर्थी ने कहा, "यूपी से आए हैं… ड्राइवर के एग्जाम के लिए. यूपी में ड्राइवर की वैकेंसी नहीं निकलती है, कॉन्स्टेबल की निकलती है. यूपी में कॉन्स्टेबल में से ड्राइवर चुने जाते हैं."

युवक ने आगे कहा, "यहां पर वैकेंसी अच्छी थी. यहां पर पेपर लीक न हो… इतनी अच्छी वैकेंसी बिहार… यूपी में नहीं है. यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ से कहना चाहेंगे कि यूपी में भी ड्राइवर की वैकेंसी निकले ताकि हमें बिहार न आना पड़े. दूसरे राज्य में हम लोग जाते हैं तो जेनरल ही गिना जाता है."

'यहां पेपर लीक बहुत होता है…'

वहीं परीक्षा देने से पहले एक दूसरे उम्मीदवार ने कहा, "राजस्थान में कम वैकेंसी आती है." उसने राजस्थान सरकार से अपील कर कहा वहां (राजस्थान) भी सभी जगह बढ़िया वैकेंसी निकले. बिहार में होने वाली इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी ने कहा, "उम्मीद यही करते हैं कि यहां पेपर लीक न हो. यहां पेपर लीक बहुत होता है."

उधर पटना के डीए डॉ. त्यागराजन एसएम ने निर्देश दिया है कि परीक्षा की महत्ता एवं गरिमा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पदाधिकारियों को सक्रिय रहना है. परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी केंद्र पर स्टैटिक दंडाधिकारियों-सह-प्रेक्षकों, जोनल दंडाधिकारियों-सह-समन्वय प्रेक्षकों, उड़नदस्ता दंडाधिकारियों, सुरक्षित दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. 32 परीक्षा केंद्रों के लिए 17 जोन निर्धारित किया गया है.

