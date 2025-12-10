हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: चालक सिपाही भर्ती की परीक्षा के लिए दूसरे राज्यों से भी आए अभ्यर्थी, बोले- पेपर लीक न हो…

बिहार: चालक सिपाही भर्ती की परीक्षा के लिए दूसरे राज्यों से भी आए अभ्यर्थी, बोले- पेपर लीक न हो…

Bihar Police Driver Constable Recruitment: बिहार के 15 जिलों में 315 सेंटर बनाए गए हैं. इस परीक्षा में करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. पढ़िए दूसरे राज्यों से आए अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 10 Dec 2025 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती के लिए आज (बुधवार) 15 जिलों के 315 केंद्रों पर एग्जाम हो रहा है. इस परीक्षा में करीब 1.50 लाख अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं. पटना की बात करें तो 32 सेंटर बनाए गए हैं. इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर 40 स्टैटिक दंडाधिकारियों, 17 जोनल दंडाधिकारियों, 08 उड़नदस्ता दंडाधिकारियों, 10 सुरक्षित दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है. इनके साथ पुलिस बल को भी लगाया गया है.

इस बीच दूसरे राज्यों से आए अभ्यर्थियों ने कहा कि वे बस यही चाहते हैं कि पेपर लीक न हो. उन्होंने अपने राज्य की सरकार से अपील कर कहा कि वहां वैकेंसी निकाली जाए. एक अभ्यर्थी ने कहा, "यूपी से आए हैं… ड्राइवर के एग्जाम के लिए. यूपी में ड्राइवर की वैकेंसी नहीं निकलती है, कॉन्स्टेबल की निकलती है. यूपी में कॉन्स्टेबल में से ड्राइवर चुने जाते हैं."

युवक ने आगे कहा, "यहां पर वैकेंसी अच्छी थी. यहां पर पेपर लीक न हो… इतनी अच्छी वैकेंसी बिहार… यूपी में नहीं है. यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ से कहना चाहेंगे कि यूपी में भी ड्राइवर की वैकेंसी निकले ताकि हमें बिहार न आना पड़े. दूसरे राज्य में हम लोग जाते हैं तो जेनरल ही गिना जाता है." 

'यहां पेपर लीक बहुत होता है…'

वहीं परीक्षा देने से पहले एक दूसरे उम्मीदवार ने कहा, "राजस्थान में कम वैकेंसी आती है." उसने राजस्थान सरकार से अपील कर कहा वहां (राजस्थान) भी सभी जगह बढ़िया वैकेंसी निकले. बिहार में होने वाली इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी ने कहा, "उम्मीद यही करते हैं कि यहां पेपर लीक न हो. यहां पेपर लीक बहुत होता है." 

उधर पटना के डीए डॉ. त्यागराजन एसएम ने निर्देश दिया है कि परीक्षा की महत्ता एवं गरिमा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पदाधिकारियों को सक्रिय रहना है. परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी केंद्र पर स्टैटिक दंडाधिकारियों-सह-प्रेक्षकों, जोनल दंडाधिकारियों-सह-समन्वय प्रेक्षकों, उड़नदस्ता दंडाधिकारियों, सुरक्षित दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. 32 परीक्षा केंद्रों के लिए 17 जोन निर्धारित किया गया है.

यह भी पढ़ें- ठंड की मार! कंबल पर सो रहा अजगर, च्यवनप्राश खा रहा चिंपांजी, पटना जू में क्या-क्या व्यवस्था?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 10 Dec 2025 12:53 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Bihar Driver Constable Recruitment Exam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या होता है ब्लू कॉर्नर नोटिस, ये कितना पावरफुल, कितने तरह के Notice जारी करता है इंटरपोल
क्या होता है ब्लू कॉर्नर नोटिस, ये कितना पावरफुल, कितने तरह के Notice जारी करता है इंटरपोल
बिहार
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
विश्व
US Visa: ट्रंप का भारतीयों के खिलाफ बड़ा एक्शन? अमेरिका ने रद्द कर दिए 85,000 वीजा, विदेश विभाग बोला- अब नहीं रुकेंगे...
US Visa: ट्रंप का भारतीयों के खिलाफ बड़ा एक्शन? अमेरिका ने रद्द कर दिए 85,000 वीजा, विदेश विभाग बोला- अब नहीं रुकेंगे...
क्रिकेट
एशेज सीरीज में इंग्लैंड की बढ़ी टेंशन, तीसरे टेस्ट में कप्तान पैट कमिंस और नाथन लायन की वापसी
एशेज सीरीज में इंग्लैंड की बढ़ी टेंशन, तीसरे टेस्ट में कप्तान पैट कमिंस और नाथन लायन की वापसी
Advertisement

वीडियोज

चुनाव सुधार पर वार-पलटवार, कोहराम का 'कच्चा चिट्ठा' IndiGo ने क्यों दिया गच्चा?
Crime News:लेडी कांस्टेबल के जाल में इंस्पेक्टर ?| Crime News
Madhya Pradesh News: बिटिया ने दिखाया नेताजी को 'आईना'! देर से आना सांसद को पड़ गया भारी
Rahul Gandhi on Vote Chori: वोट चोरी पर राहुल फुस्स 'बम'! | ABP News
UP Election 2027: सदन में अखिलेश..27 पर फोकस विशेष | CM Yogi | Akhilesh| Bharat Ki Baat with Pratima
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या होता है ब्लू कॉर्नर नोटिस, ये कितना पावरफुल, कितने तरह के Notice जारी करता है इंटरपोल
क्या होता है ब्लू कॉर्नर नोटिस, ये कितना पावरफुल, कितने तरह के Notice जारी करता है इंटरपोल
बिहार
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
विश्व
US Visa: ट्रंप का भारतीयों के खिलाफ बड़ा एक्शन? अमेरिका ने रद्द कर दिए 85,000 वीजा, विदेश विभाग बोला- अब नहीं रुकेंगे...
US Visa: ट्रंप का भारतीयों के खिलाफ बड़ा एक्शन? अमेरिका ने रद्द कर दिए 85,000 वीजा, विदेश विभाग बोला- अब नहीं रुकेंगे...
क्रिकेट
एशेज सीरीज में इंग्लैंड की बढ़ी टेंशन, तीसरे टेस्ट में कप्तान पैट कमिंस और नाथन लायन की वापसी
एशेज सीरीज में इंग्लैंड की बढ़ी टेंशन, तीसरे टेस्ट में कप्तान पैट कमिंस और नाथन लायन की वापसी
बॉलीवुड
Border 2 Teaser Launch: पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार किसी इवेंट में नजर आएंगे सनी देओल, इस दिन लॉन्च होगा टीजर
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार किसी इवेंट में नजर आएंगे सनी देओल, इस दिन लॉन्च होगा टीजर
लाइफस्टाइल
Egg Storage: क्या फ्रिज में रखने से सड़ जाते हैं अंडे या रहते हैं फ्रेश? जान लें अपने काम की बात
क्या फ्रिज में रखने से सड़ जाते हैं अंडे या रहते हैं फ्रेश? जान लें अपने काम की बात
नौकरी
DTU में 66 पदों पर भर्ती, आज आवेदन की अंतिम डेट; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
DTU में 66 पदों पर भर्ती, आज आवेदन की अंतिम डेट; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
जनरल नॉलेज
Youtube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद कितनी होती है कमाई, इस पर कितना लगता है टैक्स?
Youtube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद कितनी होती है कमाई, इस पर कितना लगता है टैक्स?
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget