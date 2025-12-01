पटना में बुलडोजर एक्शन जारी, 9 टीमों का गठन, होटल में खा रहे लोग खाना छोड़कर निकले

राजधानी पटना में बुलडोजर एक्शन जारी है. सोमवार (01 दिसंबर, 2025) को भी कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया. पटना के सचिवालय स्थित विधानसभा के बगल वाले रोड में बुलडोजर चला. सड़क किनारे कई होटल में उस वक्त लोग खाना खा रहे थे, लेकिन बुलडोजर एक्शन देख पूरा खाना खाए बिना ही वे सभी निकल गए.

पटना सदर के अंचलाधिकारी ने कहा कि तीन दिन पहले भी अनाउंसमेंट कर जगह को खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया था. अतिक्रमण मुक्त नहीं किए जाने के बाद बुलडोजर के माध्यम से एक्शन किया गया है.

आज से फिर चल रहा स्पेशल ड्राइव

बता दें कि पटना जिलाधिकारी के निर्देश पर शहर में आज (01 दिसंबर) से अतिक्रमण के विरूद्ध पुनः स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है. इसके लिए 9 टीमों का गठन किया गया है. यह एक मल्टी-एजेंसी विशेष अभियान होगा जो पटना नगर निगम के छह अंचलों- नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी के साथ नगर परिषद खगौल, फुलवारीशरीफ एवं दानापुर निजामत में भी चलाया जाएगा.

आम जनता की सुविधा का रखें ख्याल

अधिकारियों को आदतन अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने और दोबारा अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. यातायात पुलिस अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाएगी. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी स्टेकहोल्डर्स से सार्थक संवाद एवं सुदृढ़ समन्वय कायम रखें. आम जनता की हर सुविधा का ख्याल रखें.

उधर पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों से जनहित में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमित तौर पर की जा रही है. शहरी प्रबंधन इकाई के अधिकारियों को हर महीने अग्रिम तौर पर अतिक्रमण-उन्मूलन अभियान का कैलेंडर जारी कर जनहित में प्रभावी ढंग से अतिक्रमण हटाने और फॉलोअप टीम को क्रियाशील रखने का निर्देश दिया गया है.

