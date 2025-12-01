विधानसभा में पहले दिन चप्पल में पहुंचे RJD विधायक गौतम कृष्ण, बोले- कंफर्टेबल रहता हूं

आरजेडी विधायक डॉ. गौतम कृष्ण इन दिनों खूब चर्चा में हैं. कुछ दिनों पहले आरजेडी की बैठक में शामिल होने के लिए वो ऑटो से पहुंचे थे. आज (सोमवार, 01 दिसंबर, 2025) जब विधानसभा में जाना था तो पहले दिन वो चप्पल में ही पहुंच गए. इस तस्वीर से उनमें विधायक होने का दबदबा कम और सादगी ज्यादा दिख रही है. इसकी काफी चर्चा भी हो रही है. विधायक से पहले वो बीडीओ रह चुके हैं.

आरजेडी विधायक डॉ. गौतम कृष्ण महिषी विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बने हैं. सोमवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने जनहित के मुद्दों को उठाने की बात कही. साथ ही जनता और मीडिया को धन्यवाद दिया. इस मौके पर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप चप्पल में क्यों आए हैं? इस पर आरजेडी विधायक ने सहजता से जवाब दिया, "मैं चप्पल ही पहनता हूं. कंफर्टेबल भी रहता हूं."

गौतम कृष्ण ने कहा, "प्राथमिकता होगी कि महिषी विधानसभा के मतदाता मालिकों ने अपने बेटे को जिस रूप में भेजा है, जो उनका सपना है, विकास की रेखा है, मान-सम्मान की रेखा है, लोकतंत्र के मंदिर में बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान और गरीब गुरबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव के पदचिह्नों पर चलकर हक की लड़ाई लड़ूं."

'जय महिषी… जय लालू'

विधानसभा में शपथ लेने से पहले गौतम कृष्ण ने एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, "आज मेरा शपथ ग्रहण है.... हे महिषी विधानसभा के भाग्य विधाता जनता मालिकों आज मेरा विधायक के रूप में विधानसभा में शपथ ग्रहण है. आपने अपने वोट रूपी आशीर्वाद से मेरे जैसे एक साधारण गरीब कार्यकर्ता के बेटा को BDO से विधायक बना करके विधानसभा भेजने का काम किया और आज विधानसभा का पहला दिन है और इसकी शुरुआत विधिवत रूप से शपथ ग्रहण से होगी. आप सभी बड़े-बुजुर्गों, शुभचिंतकों से इस शुभ दिन पर प्यार और आशीर्वाद की कामना करता हूं. जय महिषी!...... जय लालू!..... जय तेजस्वी!... जय राजद!"

यह भी पढ़ें- NDA के संपर्क में महागठबंधन के विधायक? चिराग पासवान और BJP के दावे से सियासी बवाल