UGC NET Admit Card 2025 जारी, 31 दिसंबर की परीक्षा का हॉल टिकट ऐसे करें डाउनलोड

यूजीसी नेट (UGC NET) की परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 31 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड या हॉल टिकट को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. उम्मीदवार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ugcnet.nta.nic.in वेबसाइट पर विजिट करके अपनी जरूरी जानकारी जैसे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

यूजीसी नेट परीक्षा की पूरी जानकारी

यूजीसी नेट (UGC NET) की परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से शुरू होकर करीब 7 जनवरी 2026 तक आयोजित होगी. इस परीक्षा के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों या यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उम्मीदवार पात्र हो जाते हैं और अगर इस परीक्षा को कोई उम्मीदवार ज्यादा अच्छे अंकों से पास करता है, तो उम्मीदवार को रिसर्च एंड फेलोशिप (JRF) मिलता है, जिससे वह अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर सकता है और सरकार रिसर्च करने के लिए स्कॉलरशिप भी प्रदान करती है.

यूजीसी नेट (UGC NET) की यह परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में आयोजित की जाएगी. ध्यान देने वाली बात है कि अभी सिर्फ 31 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली परीक्षा का ही एडमिट कार्ड जारी किया गया है, बाकी के दिनों में आयोजित होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा वाले दिन से 3 से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा. यूजीसी नेट (UGC NET) एंट्रेंस परीक्षा का पैटर्न दो भागों में बंटा है. उम्मीदवारों से कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है. सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम 300 नंबर का होगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

फिर आपको होमपेज पर 'Latest News' सेक्शन दिखेगा, जिसके अंदर जाकर आपको 'Admit Card Download' का लिंक दिखाई देगा.

लिंक पर क्लिक करने के बाद उसमें अपनी जरूरी जानकारी डालें, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि की जानकारी डालनी होगी.

जब आप अपनी जानकारी फील कर देंगे, उसके बाद लॉगिन बटन दबाएं और आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं.

अगर किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत आती है या जानकारी गलत होती है जैसे नाम और एप्लीकेशन नंबर आदि, तो आप तुरंत NTA के हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 पर कॉल कर सकते हैं या ugcnet@nta.ac.in पर ईमेल भेज सकते हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली TGT भर्ती परीक्षा फिलहाल रुकी, जल्द आ सकता है उम्र सीमा पर फैसला, जानें डिटेल्स

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI