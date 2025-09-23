बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के गुड़िया पंचायत अंतर्गत बेलापट्टी वार्ड-1 स्थित बेंगा धार में मंगलवार शाम बड़ा नाव हादसा हो गया. घास-पटुआ लेकर लौट रही नाव अचानक असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें सवार 13 लोग नदी में डूब गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव अभियान चलाते हुए नौ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

हादसे में चार लोग अब भी लापता

हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि चार लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है. मृतका की पहचान छातापुर थाना क्षेत्र के चकला वार्ड-2 निवासी मोटर मुखिया की पत्नी संजन देवी के रूप में हुई है. उन्हें नदी से निकालकर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नाव पर दो नाविक समेत कुल 13 लोग सवार थे, जिनमें से 11 महिलाएं थीं. सभी घास-पटुआ लेने नदी पार गए थे और लौटते वक्त यह हादसा हुआ. नाव पर सवार महिलाओं में गौरी देवी, सरिता देवी, अवधि देवी, ममता देवी, रीमा कुमारी, अंजली कुमारी, काजल कुमारी, अनिता देवी, पथरी देवी, संजन देवी और मंजू देवी शामिल थीं. इनमें से नौ को सुरक्षित निकाल लिया गया है.

मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी

घटना की सूचना मिलते ही त्रिवेणीगंज, जदिया और छातापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. एनडीआरएफ की टीम को भी खोज अभियान में लगाया गया है. बता दें कि हादसा त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में हुआ, लेकिन यह स्थान त्रिवेणीगंज, जदिया और छातापुर थाना क्षेत्रों की सीमावर्ती जगह पर स्थित है. हादसे में अब भी 4 महिलाएं लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस व स्थानीय गोताखोर लगे हुए हैं.

बचाव अभियान देर तक चलाया गया, लकेिन अब तक नदी में चारों महिला का पता नहीं लग सका है. एसपी शरथ आर एस भी मौके पर पहुंचे ओर हालात का जायजा लिया, उन्होंने कहा कि 4 लोग मिसिंग है उसकी खोजबीन जारी है, आंकड़ा को लेकर कहा अभी फिलहाल किलियर नही है जांच की जा रही है.

