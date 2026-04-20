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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'…तो भारत आज स्वर्ग होता', असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर गिरिराज सिंह ने ऐसा क्यों कहा?

'…तो भारत आज स्वर्ग होता', असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर गिरिराज सिंह ने ऐसा क्यों कहा?

Giriraj Singh News: गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में सबसे सुख-सुविधा के साथ भारत में मुसलमान रह रहे हैं, फिर भी गालियां दे रहे हैं. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 20 Apr 2026 12:05 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) पर हमला बोला है. सोमवार (20 अप्रैल, 2026) को मीडिया से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में सबसे सुख-सुविधा के साथ भारत में मुसलमान रह रहे हैं, फिर भी गालियां दे रहे हैं. 

'नेहरू और जिन्ना की महत्वाकांक्षा एवं...'

उन्होंने एक सवाल पर कहा, "देखिए, जिम्मेदार कौन था? अब ये प्रश्न नहीं है, लेकिन नेहरू और जिन्ना की महत्वाकांक्षा एवं गांधी जी की मध्यस्थता की वजह से विभाजन हुआ. अधिकांश मुसलमान इसके पक्ष में थे और जो यहां रह गए, वे 'गजवा-ए-हिंद' के पक्ष में थे... अगर उसी समय हमारे पूर्वजों के द्वारा सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता और सभी हिंदुओं को पाकिस्तान से यहां ले आया गया होता, तो भारत आज स्वर्ग होता..."

'आज कोई आतंकवादी नहीं होता...'

गिरिराज सिंह ने आगे कहा, "...आज कोई आतंकवादी नहीं मिलता, कोई ओवैसी जैसे लोग नहीं होते... कई सेलिब्रिटी जिन्हें भारत के लोगों ने उनको सिनेमा की दुनिया में बनाया वो भी गाली दे रहे हैं." गिरिराज सिंह ने इसे दुर्भाग्य बताया.

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असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है?

एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के लिंबायत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा, "बार-बार देश के बंटवारे के लिए मुसलमान को जिम्मेदार ठहराते हैं जबकि उस जमाने में 90 फीसद मुसलमान तो बंटवारे के लिए वोट डाल ही नहीं सकते थे… जब उस जालिम जिन्ना ने इस मुल्क के दो टुकड़े किए थे… देश को दो टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस शामिल नहीं है?"

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 20 Apr 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi गिरिराज सिंह BIHAR NEWS
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