'…तो भारत आज स्वर्ग होता', असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर गिरिराज सिंह ने ऐसा क्यों कहा?

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) पर हमला बोला है. सोमवार (20 अप्रैल, 2026) को मीडिया से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में सबसे सुख-सुविधा के साथ भारत में मुसलमान रह रहे हैं, फिर भी गालियां दे रहे हैं.

'नेहरू और जिन्ना की महत्वाकांक्षा एवं...'

उन्होंने एक सवाल पर कहा, "देखिए, जिम्मेदार कौन था? अब ये प्रश्न नहीं है, लेकिन नेहरू और जिन्ना की महत्वाकांक्षा एवं गांधी जी की मध्यस्थता की वजह से विभाजन हुआ. अधिकांश मुसलमान इसके पक्ष में थे और जो यहां रह गए, वे 'गजवा-ए-हिंद' के पक्ष में थे... अगर उसी समय हमारे पूर्वजों के द्वारा सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता और सभी हिंदुओं को पाकिस्तान से यहां ले आया गया होता, तो भारत आज स्वर्ग होता..."

'आज कोई आतंकवादी नहीं होता...'

गिरिराज सिंह ने आगे कहा, "...आज कोई आतंकवादी नहीं मिलता, कोई ओवैसी जैसे लोग नहीं होते... कई सेलिब्रिटी जिन्हें भारत के लोगों ने उनको सिनेमा की दुनिया में बनाया वो भी गाली दे रहे हैं." गिरिराज सिंह ने इसे दुर्भाग्य बताया.

पटना, बिहार: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा, "देखिए, ज़िम्मेदार कौन था? अब ये प्रश्न नहीं है। लेकिन नेहरू और जिन्ना की महत्वाकांक्षा, गांधी की मध्यस्थता की वजह से विभाजन हुआ। अधिकांश मुसलमान इसके पक्ष में थे और जो यहां रह गए, वे… pic.twitter.com/tVjXMIeDpg — IANS Hindi (@IANSKhabar) April 20, 2026

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असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है?

एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के लिंबायत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा, "बार-बार देश के बंटवारे के लिए मुसलमान को जिम्मेदार ठहराते हैं जबकि उस जमाने में 90 फीसद मुसलमान तो बंटवारे के लिए वोट डाल ही नहीं सकते थे… जब उस जालिम जिन्ना ने इस मुल्क के दो टुकड़े किए थे… देश को दो टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस शामिल नहीं है?"

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