बिहार: सड़क हादसे में घायलों के लिए सम्राट सरकार का बड़ा ऐलान, इतने लाख का मुफ्त इलाज

Bihar News: सड़क हादसे में घायलों के लिए सम्राट सरकार का बड़ा ऐलान, इतने लाख का मुफ्त इलाज
Bihar News: राजधानी सहित राज्य के प्रमुख शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट और सुगम बनाने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है. पढ़िए काम की खबर.
बिहार में आए दिन हो रहे सड़क हादसों के बीच सम्राट सरकार की ओर से बड़ी पहल की गई है. उप मुख्यमंत्री-सह-परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रविवार (19 अप्रैल, 2026) को परिवहन विभाग की एक अहम बैठक की.
इस मौके पर परिवहन सचिव राज कुमार ने विजय चौधरी को विभाग से जुड़ी जानकारियां दीं. इस बैठक में सड़क सुरक्षा, ड्राइविंग टेस्टिंग, जल परिवहन और परिवहन व्यवस्था पर बातचीत हुई.
उठाया गया ऐतिहासिक कदम
इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने और घायलों को गोल्डन आवर में चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया. परिवहन सचिव ने उप मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि अब आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को डेढ़ लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज होगा.
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दूसरी ओर राजधानी सहित राज्य के प्रमुख शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट और सुगम बनाने के लिए पीपीपी मोड पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) लागू करने का निर्णय लिया गया. इससे ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी.
सड़क हादसों को रोकने के लिए उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दुर्घटनाओं को 'माइनर' और 'मेजर' श्रेणियों में बांटा जाए. इसके मूल कारणों का पता लगाकर और दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मौतों के अनुपात का गहराई से विश्लेषण कर सड़क सुरक्षा की विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए.
उन्होंने आगे कहा कि ड्राइवरों के लिए एक 'जिला-वार ट्रैकिंग मॉड्यूल' विकसित किया जाएगा. इसमें पंजीकृत और प्रशिक्षित ड्राइवरों का स्पष्ट डेटाबेस होगा. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एचएमवी वाहन चालक स्वत स्फूर्त होकर ट्रेनिंग लें. यदि तीन रिमाइंडर के बाद भी कोई एचएमवी चालक ट्रेनिंग के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए.
हर जिले में साल भर होगी ड्राइविंग टेस्टिंग
परिवहन सचिव ने बताया कि एक मई 2026 से ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले वाहन चालकों को प्रोत्साहित करने के लिए 100 रुपये अल्पाहार के लिए व 200 रुपये प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे. परिवहन सचिव ने बताया कि राज्य के हर जिले में ड्राइविंग टेस्टिंग की ऐसी स्थायी व्यवस्था लागू की जा रही है जिससे लाभार्थी पूरे साल अपनी सुविधानुसार जाकर ड्राइविंग टेस्ट दे सकें.
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Source: IOCL