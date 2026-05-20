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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी यादव बोले एक जाति का हो रहा एनकाउंटर, अब BJP ने दे दिया जवाब, जानिए क्या कुछ कहा

तेजस्वी यादव बोले एक जाति का हो रहा एनकाउंटर, अब BJP ने दे दिया जवाब, जानिए क्या कुछ कहा

Bihar Politics: मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव को जनता ने नकारा है. वे अपनी पार्टी ठीक करें. नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिए गए फैसले जारी हैं उसको सुचारु रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 20 May 2026 01:12 PM (IST)
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बिहार में बीते दो-तीन दिनों में कई बदमाशों का हाफ एनकाउंटर हुआ है. इस पर बीते मंगलवार (19 मई, 2026) को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने यह कहा था कि एक जाति को टारगेट करके एनकाउंटर किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार में लगातार महिलाओं के साथ भी घटनाएं हो रही हैं. तेजस्वी यादव के आरोपों पर आज (बुधवार) बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल (Dilip Jaiswal) ने जवाब दिया है.

दिलीप जायसवाल ने कहा, "तेजस्वी यादव को जनता ने नकारा है. वे अपनी पार्टी ठीक करें. अपराधी कोई भी हो उसे सजा दी जाती है. अपराधी की कोई जाति नहीं होती." इस सवाल पर कि आज (बुधवार) कैबिनेट की बैठक है. इस पर दिलीप जायसवाल ने कहा, "सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार नए-नए फैसले ले रही है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिए गए फैसले जारी हैं उसको सुचारु रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है. बिहार एक नए बिहार की ओर बढ़ रहा है."

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'हम जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं…'

मंत्री दिलीप जायसवाल से पूछा गया कि आपने एक सीओ-आरओ को सस्पेंड किया है. इस पर उन्होंने कहा, "कोई भी आरओ हो, सीओ हो, एसपी हो या डीएम हो, सबको जिम्मेदारी और दायित्व निभाना है. हम जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक नहीं हैं. मंत्री और पदाधिकारी खुद को जनता का सेवक समझें." 

'ममता बनर्जी का बंगाल में सफाया हो गया'

बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पार्टी गदगद है. दिलीप जायसवाल से पूछा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि आने वाले दिनों में बंगाल में बीजेपी की सरकार हट जाएगी. इस पर जवाब देते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, "ममता बनर्जी का बंगाल से सफाया हो गया है, इसलिए वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई हैं और इस तरह की बातें कर रही हैं. बंगाल तो वे बचा नहीं पाईं और अब दिल्ली की बातें कर रही हैं."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 20 May 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Dilip Jaiswal BIHAR NEWS
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