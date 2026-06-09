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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलकौन जीतेगा इतिहास का सबसे बड़ा FIFA वर्ल्ड कप? ट्रॉफी और गोल्डन बूट के दावेदार; जानें सबकुछ

कौन जीतेगा इतिहास का सबसे बड़ा FIFA वर्ल्ड कप? ट्रॉफी और गोल्डन बूट के दावेदार; जानें सबकुछ

FIFA World Cup 2026 Winner Prediction: लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना गत चैंपियन है, लेकिन वह इस बार ट्रॉफी जीतने के दावेदारों में दूर-दूर तक नहीं दिख रही है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Jun 2026 12:41 PM (IST)
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इस बार फुटबॉल का खेल नया इतिहास लिखने वाला है. 2026 में सबसे बड़े फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि पहली बार दुनिया की 48 टीम इसमें भाग लेने वाली हैं. इसी कारण वर्ल्ड कप की मेजबानी 3 देश कर रहे हैं, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको. लियोनेल मेसी से लेकर क्रिस्टीयानो रोनाल्डो और केविन डी ब्रून जैसे दिग्गज खिलाड़ी खूब सारे गोल दागना चाहेंगे.

मेसी की टीम अर्जेंटीना गत चैंपियन के रूप में मैदान में उतरेगी, जबकि फ्रांस ने पिछले दोनों फाइनल खेले हैं और 2018 की चैंपियन टीम है. फ्रांस के किलियन एम्बापे पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि 2022 के विश्व कप में उन्होंने अकेले ही 8 गोल कर दिए थे.

अब तक ब्राजील सबसे ज्यादा बार विश्व चैंपियन बनी है, जिसने 5 बार ट्रॉफी उठाई है, जबकि जर्मनी और इटली चार-चार बार चैंपियन बन चुके हैं. इस बार कौन बाजी मारेगा, कौन जीतेगा इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप, वहीं गोल्डन बूट की रेस में इस बार कौन सबसे आगे निकलेगा?

ट्रॉफी जीतने के सबसे बड़े दावेदार

इस बार स्पेन और फ्रांस, इन दोनों को वर्ल्ड कप जीतने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है. खासतौर पर रोड्रीगो हर्नांडेज की कप्तानी वाली स्पेन फैंस के बीच भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है. 2022 विश्व कप के बाद स्पेन की टीम यूएफा नेशंस लीग, यूरो 2024 कप और पेरिस ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल भी इसी टीम ने जीता था. 18 वर्षीय युवा राइट विंगर लमीन यमाल भी इसी टीम का हिस्सा हैं.

2018 की चैंपियन, 2022 की उपविजेता फ्रांस 2026 में भी ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदार टीमों में गिनी जा रही है. किलियन एम्बापे के अलावा ओसमान डेम्बेले और माइकल ओलीस समेत कई अटैकिंग प्लेयर इस टीम का हिस्सा हैं. लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना और क्रिस्टीयानो रोनाल्डो की पुर्तगाल इस बार दूर-दूर तक ट्रॉफी के करीब जाती नहीं दिख रही हैं.

कौन जीतेगा गोल्डन बूट?

गोल्डन बूट उस खिलाड़ी को मिलता है, जो फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करता है. पिछली बार 8 गोल करने के लिए फ्रांस के किलियन एम्बापे ने यह खास ट्रॉफी अपने नाम की थी. इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन और फ्रांस के किलियन एम्बापे गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं. अगर एम्बापे इस बार भी सबसे ज्यादा गोल करते हैं, तो वे 2 गोल्डन बूट जीतने वाले इतिहास में पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. लियोनेल मेसी और क्रिस्टीयानो रोनाल्डो को भी इस लिस्ट से बाहर नहीं रखा जा सकता है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 09 Jun 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Lionel Messi Cristiano Ronaldo FIFA World Cup 2026
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