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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आपका गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका...', ओम प्रकाश राजभर की ये बात अखिलेश को नहीं आएगी पसंद

'आपका गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका...', ओम प्रकाश राजभर की ये बात अखिलेश को नहीं आएगी पसंद

UP Politics: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा एक जाति से दूसरे को लड़ाने का आपका का खेल पूरा प्रदेश दशकों से देख रहा है. बहुत कर लिये जाति के नाम पर समाज को तोड़ने का नीच काम.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 Jun 2026 11:32 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पिछले काफी दिनों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर हैं. सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साध रहे हैं.

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर लिखा-"ए भाई अखिलेश यादव, हर चुनाव में आप और आपके साथी-बारातियों की जनता के हाथों कुटाई और धूलचटाई हो रही है तब भी शर्म नहीं आ रही है क्या? अब तो आपका पूरा चप्पल चोर लोडरों का गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका है!"

ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में यही सब सिखाया गया है क्या- ओम प्रकाश राजभर

सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने कहा-"दिन-रात खाली बैठकर ट्विटर, एसी-पीसी करके झूठ बोलना और समाज को तोड़ना...ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में यही सब सिखाया गया है क्या..या ये ज्ञान सैफई से मिला है? काम धाम कुछ है नहीं, बइठे-बइठे रट्टू तोता जइसे जाति-जाति करके बस वोटों का सौदा करना है...फिर चाहे समाज की ऐसी-तैसी हो जाए, कोई फर्क नहीं..."

अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा-"कोई घटना हुई नहीं कि आपके इशारे पर आपके बेहया लोडर सब फर्जीगीरी करके कभी सवर्ण-दलित, कभी ठाकुर-यादव, कभी पंडित-पीडीए का झूठ बोलकर समाज को बांटने के लिए गंदी नौटंकी शुरू कर देते हैं.गैर-यादव पिछड़ा और दलित समाज की हर घटना को आपके घटिया लोग 'जातीय सफाया' बताकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हो, झूठमूठ का विधवा विलाप करते हो. जबकि ज्यादातर मामले निजी रंजिश, प्रेम प्रसंग, जमीन विवाद या खुद उसी जाति के अंदर के झगड़े निकलते हैं. यहां तक कि मछली चोरी के मामले को भी जाति का रंग देना आपके घटिया लोडर गैंग को खूब आता है."

बस्ती आत्महत्या को दलित अत्याचार बताया गया- राजभर

कैबिनेट मंत्री ने कहा-"एक जाति से दूसरे को लड़ाने का आपका का खेल पूरा प्रदेश दशकों से देख रहा है. बहुत कर लिये जाति के नाम पर समाज को तोड़ने का नीच काम. आंख खोल के पढ़ ल अखिलेश यादव जी, तू आउर तोहरे लोडरन क महा गंदा खेल...आपके इशारे पर की जा रही ऐसी ही कुछ गंदी राजनीति का पर्दाफाश कर रहा हूं...बस्ती आत्महत्या को दलित अत्याचार बताया गया. सच्चाई ये है कि दोनों पक्ष एक ही दलित बिरादरी के थे, परिवार ने खुद कहा की मामला जातीय नहीं है."

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राजभर ने कहा- "बुलंदशहर में मुकेश खटीक हत्याकांड को सवर्ण-दलित बता दिया, मगर आरोपी भी खटीक ही निकला. सुल्तानपुर में सुरेश यादव पर हमला भी दो भाइयों का जमीन का झगड़ा निकला. मगर लोडरों ने इसे ठाकुर-यादव बताकर खूब ढोल पीटा. कुशीनगर अभय यादव ट्रैक्टर हत्या, नवनीत कोरी हत्या, रायबरेली जूता चटवाने वाला मामला, मेरठ डीजे विवाद, गार्गी पटेल मारपीट, सबमें यही दो कौड़ी की गंदी राजनीति का फॉर्मूला अपनाया. और तो और योगी जी का एडिटेड बयान का वीडियो, अरुण गोविल जी का फर्जी वीडियो, उमा भारती जी का एआई से बनाया ऑडियो, सब आपके नीच लोडरों के गैंग का किया धरा है, संभल दंगे में भी झूठ बोला. और इन सब कांड में आपके साथ साथ, माता प्रसाद, आपका मीडिया सेल, आपके दो कौड़ी के समर्थक शिवम यादव, मनोज यादव, मनीष यादव, सूर्या समाजवादी, राजन यादव, अमित यादव, संतोष यादव, ज़िया उर रहमान बर्क, शिवम यादव, प्रज्ज्वल यादव, लुफ्फी, समाजवादी मीडिया सेल, राहुल यादव, आनंद यादव, सुभी यादव, लक्ष्मण यादव, समाजवादी प्रहरी जैसे तमाम गुर्गे तुरंत दलित-पिछड़े उत्पीड़न का जहर समाज में घोलने लग जाते हैं.

2027 में दीदी से भी बुरी गत होगी- ओम प्रकाश राजभर

सुभासपा चीफ ने आगे कहा-"अखिलेश यादव बंद करो ये दोहरा चरित्र, नहीं तो 2027 में दीदी से भी बुरी गत होगी आपकी...हारना तो तय है ही आपका, पार्टी भी इतने फाड़ होगी कि बटोरते नहीं बनेगा...वोट के लिए समाज को खून से रंग देने का गंदा खेल बंद कर दो भाई. जब आपके दो कौड़ी के लोडर गैर यादव पिछड़ा और दलित का गला घोंटते हैं तो कइसे न मुंह में दही जम जाता है और जब वोट चाहिए तो लगते हो पीडीए-पीडीए के नामपर झुट्ठे छाती पीटने. सच्चा वाला पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक समाज आपका गिरगिट वाला रंग-रूप पहचान चुका है. एक-एक झूठ, एक-एक फर्जी नैरेटिव, एक-एक एआई वीडियो का इसबार पूरा हिसाब लिया जाएगा. अभी तो आपका और आपके लोडरों का कच्चा-चिट्ठा खोलना शुरू किया हूं। आगे-आगे देखते जाइए होता है क्या..?

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Published at : 09 Jun 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS OM Prakash Rajbhar
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