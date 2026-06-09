बिहार में मॉनसून का इंतजार, पटना समेत 14 जिलों में 43.4°C तक बढ़ी तपिश, बुधवार को बारिश के आसार

बिहार में मॉनसून ने अभी दस्तक नहीं दिया है. प्री मॉनसून से कई जगह बारिश हो रही है. मगर पटना सहित दक्षिण बिहार में थोड़ी बहुत बारिश के बावजूद उमस गर्मी बरकरार है और पूरे दिन लोग पसीने से लथपथ रहे हैं. आज मंगलवार (9 जून) को भी दक्षिण बिहार के 14 जिलों में तपिस वाली गर्मी और उमस रहने की पूरी संभावना है. खासकर दक्षिण पश्चिम इलाके में तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी के साथ बेहाल गर्मी रहेगी.

पटना सहित औरंगाबाद, रोहतास में लोगों ग्रमी से रहना होगा परेशान

मौसम विभाग के अनुसार आज (9 जून) औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर भोजपुर, अरवल में तापमान में ज्यादा वृद्धि के साथ उमस गर्मी बढ़कर रहेगी. मध्य इलाके के राजधानी पटना में भी आज पूरे दिन गर्मी से लोगों को परेशान रहना पड़ेगा. इसके अलावा गया जी, जहानाबाद,नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय और लखीसराय जिले में भी तापमान में बढ़ोतरी के साथ उमस गर्मी बरकरार रहेगी.

हालांकि दक्षिण बिहार के पूर्वी इलाके में बारिश की संभावना है. तो उत्तर पूर्वी इलाके के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, अररिया, सहरसा और मधेपुरा तो दक्षिण पूर्व के भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, बांका और जमुई में भी मध्यम स्तर की बारिश तथा 40 से 50 किलोमीटर तेज हवा के साथ मेघ गर्जन की संभावना है. इसके अलावा उत्तर बिहार के अन्य जिलों में भी बारिश के साथ-साथ तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं रहेगी लेकिन उमस गर्मी बरकरा रहेगी.

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बीते सोमवार पटना सहित इन जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज

बीते सोमवार (8 जून) को पटना सहित अधिकांस जिलो में सूरज के तल्ख तेवर से गर्मी झेलते रहे. दोपहर बाद पटना जिले के मोकामा और घोसवरी में छिटपुट बारिश हुईं, लेकिन शहरी क्षेत्र में बादल नहीं बरसे. राजधानी पटना में 3.3 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 41.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया तो सबसे अधिक रोहतास के देहरी में 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान डर की गई. इसके अलावा गया में 4.4 डिग्री, औरंगाबाद 2.6 डिग्री, बक्सर 3.1 डिग्री, डेहरी 3 डिग्री, कैमूर 1.2 डिग्री, जीरादेई 3.1 डिग्री, वैशाली तीन डिग्री, भागलपुर 1.1 डिग्री, सबौर 1.5, फारबिसगंज 1.2 डिग्री, नालंदा 2.7 डिग्री, जहानाबाद 3.7 डिग्री, दरभंगा 2.2 डिग्री सहित राज्य भर में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई.

बुधवार को राज्य के सभी जिले में बारिश होने की संभावना

हलांकि कई जिलों में बारिश भी दर्ज हुई. इनमे में सबसे अधिक किशनगंज के तैयबपुर में 62.2 मिमी, किशनगंज में 42.4 मिमी, अररिया में 37.2 मिमी, गलगलिया में 25.5 मिमी, कोचाधामन में 25.4, कटिहार के मनिहारी में 21.4 मिमी, जहानाबाद में 20.5 मिमी, कुरसेला में 19.6 मिमी, नरपतगंज में 18.2 मिमी, कटिहार के प्राणपुर में 16.4 मिमी, रानीगंज में 16.2 मिमी, ठाकुरगंज में 16 मिलीमीटर बारिश हुई. आगामी बुधवार (10 जून) को राज्य के सभी जिलों में बारिश की संभावना बन रही है और तापमान में कल से गिरावट के साथ थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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