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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसीतामढ़ी: मौत बनकर गिरा पीपल का पेड़, मां और 4 मासूम बच्चों की मौत, एक महीने का बेटा भी दबा

सीतामढ़ी: मौत बनकर गिरा पीपल का पेड़, मां और 4 मासूम बच्चों की मौत, एक महीने का बेटा भी दबा

Sitamarhi News: मृतकों में मां 28 वर्षीय पूजा देवी, सात साल का बेटा राजकुमार, 5 वर्षीय बेटी शिवानी, 2 साल का वीरभद्र कुमार और एक महीने का मासूम बेटा लाइगर कुमार शामिल हैं. हादसे ने सबको झकझोर दिया है.

By : सुशील कुमार | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 09 Jun 2026 08:48 AM (IST)
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बिहार के सीतामढ़ी से एक दिल दहला देने वाली दर्दनाक दुर्घटना सामने आई है. यहां एक ही परिवार के पांच लोग- एक महिला और उसके चार बच्चे पेड़ के नीचे दबकर मर गए. दरअसल, सोमवार (8 जून) की रात में एक महिला अपने चार बच्चों के साथ गहरी नींद में सो रही थी. उसकी झोपड़ी से सटा एक पुराना पीपल का पेड़ था, जो आंधी में मौत बनकर झोपड़ी पर ही गिर पड़ा. पेड़ के नीचे दबकर महिला और उसके चारों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई.

मामला सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र के रेवासी पंचायत के धनुषी टोला का है. हादसे की सूचना मिलने पर रीगा थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी और बीडीओ संजय पाठक बिना देर किए मौके पर पहुंचे. फिर सदर डीएसपी राजीव कुमार सिंह भी पहुंचे. पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सीतामढ़ी भेज दिया.

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मृतकों में तीन बेटे और एक बेटी 

बताया जा रहा है कि मृतकों में मां पूजा देवी (28 वर्ष), बेटा राजकुमार (7 वर्ष), बेटी शिवानी (5 वर्ष), वीरभद्र कुमार ( 2 वर्ष) और एक महीने का बेटा लाइगर कुमार शामिल हैं. मां समेत तीन बच्चों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि मासूम वीरभद्र ने सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. 

एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. घटना सुनकर हर कोई स्तब्ध है. पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चों के पिता और अन्य रिश्तेदारों से संपर्क साधकर पोस्टमार्टम के बाद शव उनके हवाले कर सकें.

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Published at : 09 Jun 2026 08:48 AM (IST)
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