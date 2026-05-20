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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNalanda News: नालंदा में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप, मिड डे मील खाने के बाद 20 से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ी

Nalanda News: नालंदा में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप, मिड डे मील खाने के बाद 20 से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ी

Nalanda News in Hindi: बच्चों ने स्कूल में ही भोजन किया था जिसके चलते तबीयत बिगड़ी है. चिकित्सकों के अनुसार कई बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है जबकि कुछ को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है.

By : अमृतेश कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 20 May 2026 12:45 PM (IST)
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नालंदा में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है. बुधवार (20 मई, 2026) को नगरनौसा प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय कैला में अचानक 20 से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. विद्यालय में ही बच्चों ने मिड डे मील (एमडीएम) खाया था. इसके बाद उन्हें उल्टी होने लगी. किसी को पेट दर्द होने लगा. कुछ बच्चों ने चक्कर और बेचैनी की शिकायत की. इसके बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और अभिभावक बड़ी संख्या में विद्यालय पहुंच गए. आनन-फानन में बीमार बच्चों को नगरनौसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित आसपास के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है. चिकित्सकों के अनुसार कई बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है जबकि कुछ बच्चों को बेहतर इलाज के लिए रेफर भी किया गया है.

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अस्पताल में अव्यवस्था का परिजनों ने लगाया आरोप

दूसरी ओर नगरनौसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कई बच्चे तेज गर्मी और कमजोरी से परेशान दिखे. परिजनों का आरोप है कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहने के कारण इलाज में भी दिक्कत हो रही है. स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की.

घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए. प्रशासनिक अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों के इलाज की जानकारी ली. चिकित्सकों को बेहतर उपचार देने का निर्देश दिया गया.

स्कूल की बच्ची ने बताया कि चने की सब्जी के साथ चावल मिला था. खाने में दवा देखा गया था. खाने के बाद सभी की तबीयत खराब हो गई. इस पूरे मामले में नगरनौसा थाना प्रभारी ने बताया कि खाने का सैंपल ले लिया गया है. जिले के कई वरीय अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं. दो दर्जन से अधिक बच्चों के बीमार होने की सूचना मिली है. कुछ बच्चों की हालत ठीक है. बाकी का इलाज जारी है. वरीय अधिकारी के आदेश के बाद इस मामले में कई टीम जांच में जुटी है.

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Published at : 20 May 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Nalanda Food Poisoning BIHAR NEWS
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