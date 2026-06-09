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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMonssoon In India: '2-3 दिन के भीतर...', अब इन 3 राज्यों में होगी मानसून की एंट्री, IMD ने दिया बड़ा अपडेट

Monssoon In India: '2-3 दिन के भीतर...', अब इन 3 राज्यों में होगी मानसून की एंट्री, IMD ने दिया बड़ा अपडेट

Monssoon In India: देश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. IMD ने केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और आंधी का अलर्ट जारी किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 09 Jun 2026 12:42 PM (IST)
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देशभर में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई राज्यों में लगातार भारी बारिश हो रही है. अल-नीनो जैसी परिस्थितियों के बावजूद मॉनसून अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों तक पहुंच चुका है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले 7 दिनों के लिए कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी मौसम बदलने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के अनुसार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मेघालय और पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी बारिश हो सकती है. कई इलाकों में तेज हवाएं और खराब मौसम की स्थिति भी देखने को मिल सकती है. मॉनसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही पूर्वोत्तर भारत के बचे हुए क्षेत्रों को भी पूरी तरह कवर कर लेगा. इसके अलावा अगले 2 से 3 दिनों में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्सों में भी मॉनसून पहुंचने की संभावना है. रिपोर्ट के अनुसार 5 जुलाई तक मॉनसून पूरे देश को कवर कर सकता है. महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मॉनसून पहले ही पहुंच चुका है और वहां लगातार मूसलाधार बरसात हो रही है.

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देश के पहाड़ी इलाकों के मौसम में दिखेगा बदलाव

मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक्टिव वेर्स्टन डिस्टरबेंस  का असर भी अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा. इसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में 9 से 14 जून के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 10 से 14 जून के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में 11 और 12 जून को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. इसी दौरान दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में धूलभरी आंधी चलने की आशंका है. मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

उत्तर प्रदेश और बिहार में कब शुरू होगा बारिश?

उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने 10 से 14 जून के बीच बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान लगाया है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 9 से 14 जून के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. बिहार में 10 जून के बाद पटना, सिवान, भागलपुर और मुंगेर समेत कई जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा झारखंड, बिहार और गंगा के आसपास के क्षेत्रों में 10 से 15 जून के बीच तेज आंधी और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.

कैसा रहने वाला है दिल्ली का मौसम?

दिल्ली के मौसम की बात करें तो हाल के दिनों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई, लेकिन अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहा. IMD के अनुसार 10 जून तक राजधानी का अधिकतम तापमान धीरे-धीरे बढ़कर 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इसके बाद 11 जून से आंधी और मौसम में बदलाव के कारण तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.

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Published at : 09 Jun 2026 11:49 AM (IST)
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