फैसल खान vs रोशन आनंद: खान सर नहीं जाएंगे जेल, रोशन आनंद नहीं आएंगे बाहर, कोर्ट ने सुनाया फैसला

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारफैसल खान vs रोशन आनंद: खान सर नहीं जाएंगे जेल, रोशन आनंद नहीं आएंगे बाहर, कोर्ट ने सुना दिया फैसला

फैसल खान vs रोशन आनंद: खान सर नहीं जाएंगे जेल, रोशन आनंद नहीं आएंगे बाहर, कोर्ट ने सुना दिया फैसला

Gyan Bindu Roshan Anand: रोशन आनंद ने रेगुलर जमानत की मांग की थी जबकि अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए अपना पक्ष रखा था. 

By : शशांक कुमार | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 09 Jun 2026 01:22 PM (IST)
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खान सर की कोचिंग पर हमला मामले में प्रतिद्वंद्वी संस्थान ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद की मुश्किल बढ़ गई है. रोशन आनंद की जमानत याचिका पटना सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी है. इससे पहले, आज ही सुबह पटना जिला अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. फैसल खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई में अपना फैसला सुनाया था.

जानकारी के लिए बता दें कि 2 जून की रात को फैसल खान उर्फ खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ था. हमला करने का आरोप रोशन आनंद पर लगा था, जिसके बाद उन्हें अगले दिन यानी 3 जून को गिरफ्तार कर पटना के बेऊर जेल भेजा गया था. 

रोशन आनंद सामान्य जमानत की मांग

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. रोशन आनंद ने रेगुलर जमानत की मांग की थी जबकि अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए अपना पक्ष रखा था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला किया कि रोशन आनंद को बेल नहीं दी जाएगी.

कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला

फैसल खान को मिली राहत पर ज्ञान बिंदु सेंटर का विरोध

खान सर को राहत मिलने पर ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के टीचर की ओर से पटना पुलिस से मांग की गई है कि इस फैसले को हाई कोर्ट चुनौती दी जाए. फैसल खान को कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. उनकी बेल पर सुनवाई जारी रहेगी. बता दें, खान सर पर पुलिस ने ही हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाते हुए केस दर्ज किया था. 

'4 दिन से फरार हैं फैसल खान'- रोशन आनंद की कोचिंग

ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के टीचर वरुण की ओर से पुलिस कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं. सेंटर संचालकों का कहना है कि फैसल खान 4 दिन से फरार चल रहे हैं. पुलिस अबतक उन्हें पकड़ क्यों नहीं पाई? पूछताछ भी नहीं हुई. रोशन आनंद की गिरफ्तारी में तो पुलिस ने काफी तत्परता दिखाई थी.

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Published at : 09 Jun 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Faisal Khan Patna News BIHAR NEWS Khan Sir 
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