राहुल गांधी बोले- PM मोदी इटली में टॉफी बांट रहे, अब रामकृपाल यादव ने कहा- 'उपहार तो…'

देश भर में कल (बुधवार) से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) की चर्चा हो रही है. इसका कारण पीएम मोदी (PM Modi) की ओर से उपहार में मेलोडी टॉफी दिया जाना है. विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरा रहा है. इस बीच अब बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव की प्रतिक्रिया आई है. गुरुवार (21 मई, 2026) को पटना में उन्होंने इस पर बयान देते हुए राहुल गांधी पर हमला किया.

इटली की पीएम को मेलोडी चॉकलेट दिए जाने पर राहुल गांधी की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर रामकृपाल यादव ने कहा, "राहुल गांधी इन्हीं बातों में लगे रहते हैं. ये उपहार है और उपहार तो किसी स्वरूप में दिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता इसे हल्के ढंग में ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इसलिए तो उनकी दुर्गति हुई है... राहुल गांधी कुछ दिन और नेतृत्व करते रह जाएंगे तो उनकी वजह कांग्रेस खत्म हो जाएगी."

'राहुल गांधी की मानसिक हालत ठीक नहीं'

राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर बीजेपी नेता ने कहा, "राहुल गांधी की मानसिक हालत ठीक नहीं है. लगातार हार का सामना उन्हें करना पड़ रहा है... इसी आक्रोश में वे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है…"

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राहुल गांधी ने क्या कहा है?

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते बुधवार को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा था, "आर्थिक तूफान सर पर है, और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं! किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं, PM हंसकर रील बना रहे हैं, और BJP वाले ताली बजा रहे हैं. यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है."

आर्थिक तूफ़ान सर पर है, और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफ़ी बाँट रहे हैं!



किसान, युवा, महिलाएँ, मज़दूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं - PM हंसकर रील बना रहे हैं, और BJP वाले ताली बजा रहे हैं।



यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 20, 2026

दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने दिल्ली में मंत्रियों की अहम बैठक बुलाई है. सबको कहा गया है कि दिल्ली में रहें. इस पर बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा, "मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट का हिस्सा रहा हूं. जब कोई अहम सवाल, परेशानी आती है तो मंत्रिपरिषद के लोगों को बुलाकर विचार लिए जाते हैं, अभी देश कई संकट से जूझ रहा है… उसके निदान के लिए बैठक बुलाई गई होगी या अन्य कोई बात होगी..."

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