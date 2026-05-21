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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी बोले- PM मोदी इटली में टॉफी बांट रहे, अब रामकृपाल यादव ने कहा- 'उपहार तो…'

राहुल गांधी बोले- PM मोदी इटली में टॉफी बांट रहे, अब रामकृपाल यादव ने कहा- 'उपहार तो…'

Ramkripal Yadav News: मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी की मानसिक हालत ठीक नहीं है. राहुल गांधी कुछ दिन और नेतृत्व करते रह जाएंगे तो उनकी वजह कांग्रेस खत्म हो जाएगी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 21 May 2026 11:51 AM (IST)
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देश भर में कल (बुधवार) से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) की चर्चा हो रही है. इसका कारण पीएम मोदी (PM Modi) की ओर से उपहार में मेलोडी टॉफी दिया जाना है. विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरा रहा है. इस बीच अब बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव की प्रतिक्रिया आई है. गुरुवार (21 मई, 2026) को पटना में उन्होंने इस पर बयान देते हुए राहुल गांधी पर हमला किया.

इटली की पीएम को मेलोडी चॉकलेट दिए जाने पर राहुल गांधी की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर रामकृपाल यादव ने कहा, "राहुल गांधी इन्हीं बातों में लगे रहते हैं. ये उपहार है और उपहार तो किसी स्वरूप में दिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता इसे हल्के ढंग में ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इसलिए तो उनकी दुर्गति हुई है... राहुल गांधी कुछ दिन और नेतृत्व करते रह जाएंगे तो उनकी वजह कांग्रेस खत्म हो जाएगी." 

'राहुल गांधी की मानसिक हालत ठीक नहीं'

राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर बीजेपी नेता ने कहा, "राहुल गांधी की मानसिक हालत ठीक नहीं है. लगातार हार का सामना उन्हें करना पड़ रहा है... इसी आक्रोश में वे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है…" 

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राहुल गांधी ने क्या कहा है?

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते बुधवार को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा था, "आर्थिक तूफान सर पर है, और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं! किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं, PM हंसकर रील बना रहे हैं, और BJP वाले ताली बजा रहे हैं. यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है."

दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने दिल्ली में मंत्रियों की अहम बैठक बुलाई है. सबको कहा गया है कि दिल्ली में रहें. इस पर बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा, "मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट का हिस्सा रहा हूं. जब कोई अहम सवाल, परेशानी आती है तो मंत्रिपरिषद के लोगों को बुलाकर विचार लिए जाते हैं, अभी देश कई संकट से जूझ रहा है… उसके निदान के लिए बैठक बुलाई गई होगी या अन्य कोई बात होगी..."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 21 May 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Ramkripal Yadav PM Modi BIHAR NEWS
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