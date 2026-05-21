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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारTRE-4 को लेकर तेजस्वी यादव ने NDA सरकार की नीयत पर उठाया सवाल, 'ऐसा लगता है कि...'

TRE-4 को लेकर तेजस्वी यादव ने NDA सरकार की नीयत पर उठाया सवाल, 'ऐसा लगता है कि...'

Tejashwi Yadav News: तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार के युवा तो वही मांग रहे हैं, वही याद दिला रहे हैं जो एनडीए ने चुनाव पूर्व एक करोड़ नौकरी का वादा किया था. फिर युवाओं पर अब ये अत्याचार क्यों?

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 21 May 2026 11:22 AM (IST)
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बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर एक तरफ अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी ओर सरकार की ओर से बस आश्वासन मिल रहा है. इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है. तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने आज (गुरुवार) एक्स से पोस्ट करते हुए कहा कि एनडीए सरकार बिहार के युवाओं के साथ अन्याय और विश्वासघात कर रही है.

उन्होंने कहा कि बिहार के युवा तो वही मांग रहे हैं, वही याद दिला रहे हैं जो एनडीए ने चुनाव पूर्व एक करोड़ नौकरी का वादा किया था. फिर युवाओं पर अब ये अत्याचार क्यों? TRE-4 परीक्षा की मांग करना अपराध कैसे? पेपरलीक का विरोध करना गुनाह कैसे? क्यों बिहार के युवाओं पर बार-बार लाठीचार्ज हो रहा है?

'ये लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा'

अपने एक्स पोस्ट में तेजस्वी ने लिखा है, "यदि पुलिस के इस्तेमाल का इतना ही शौक है तो NDA सरकार भ्रष्टाचार और अपराध रोकने के लिए, अपराधियों के खिलाफ करें, बिहार के युवाओं पर बार-बार ये लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."

आरजेडी नेता ने कहा कि ऐसा लगता है कि टीआरई-4 की वैकेंसी जारी करने की इस सरकार की नीयत ही नहीं है. हमने अपने 17 महीने के कार्यकाल में बिना पेपरलीक के सफलतापूर्वक टीआरई-1 एवं टीआरई-2 के तहत दो लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की. एक लाख 30 हजार पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन कराई थी.

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उन्होंने कहा कि साल 2024 और 2025 बीत गए, लोकसभा चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, 2 मुख्यमंत्री और 4 उपमुख्यमंत्री बदल गए. समूचा मंत्रिमंडल बदला. NDA नेताओं के शहजादों को बिना चुनाव लड़े डायरेक्ट मंत्री पद बांट दिए गए. नई सरकार के गठन के 6 महीने बीत गए, लेकिन अब तक टीआरई-4 की वैकेंसी नहीं आई, टीआरई-4 से जुड़ा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है.

'इस सरकार को युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं'

सरकार पर हमलावर तेजस्वी ने कहा, "मुख्यमंत्री और मंत्री रील्स बना रहे हैं, बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन युवाओं के भविष्य की इस सरकार को जरा भी चिंता नहीं है. चुनाव से पहले युवाओं के सामने हाथ जोड़ने वाले NDA नेताओं की सरकार में आज परीक्षा की मांग करने पर लाठियां मिल रही है. NDA का ये छल-कपट बिहार के युवा कभी नहीं भूलेंगे."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 21 May 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav BIHAR NEWS TRE-4
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