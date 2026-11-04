मधुबनी: ग्रामीणों पर गोली चलाकर फरार हुआ ASI, सूचना देने वाले को 25 हजार का इनाम

बिहार के मधुबनी जिले में सोमवार (2 नवंबर) देर रात करीब 1 बजे बाबूबरही थाना क्षेत्र के बलिराजगढ़ गांव में एक पुलिसकर्मी की फायरिंग से एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि घटना में तीन लोग घायल हो गए. आरोप है कि बाबूबरही थाने में तैनात एएसआई चन्द्र मोहन ने महिला संग पकड़े जाने पर ग्रामीणों के ऊपर अपनी सर्विस पिस्टल से गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए.

घटना में मृतक की पहचान 50 साल के अशोक यादव के रूप में हुई है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद से आरोपी एएसआई फरार है. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

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ASI पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा

एसएसपी ने सोमवार (2 नवंबर) और मंगलवार (3 नवंबर) रात को घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस की ओर से पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है. मामले को लेकर एसएसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी एएसआई चन्द्र मोहन बाबूबरही थाने में तैनात था और बलिराजगढ़ पुलिस पिकेट में उसकी ड्यूटी थी. उसके गांव के एक घर में आने-जाने और वहां की महिला से कथित संबंध होने की बात सामने आई है. मधुबनी के एसएसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उसे निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज की जा रही है.

सूचना देने वाले को 25 हजार का इनाम

मधुबनी के एसएसपी योगेंद्र कुमार ने मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपी एएसआई को फाँसी तक दिलाने की बात कही है. साथ ही उन्होंने फरार एएसआई की सूचना देने वाले को ₹25,000 को इनाम देने की भी घोषणा की गई है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई और घटना के वक्त वहां कितने लोग मौजूद थे. फिलहाल, आरोपी एएसआई फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं.

डीएम और एसएसपी घायलों एवं परिजनों से मिले

घटना की सूचना मिलने के बाद डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना की जानकारी मिलते ही मधुबनी के एसएसपी योगेंद्र कुमार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की टीम के साथ अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों का हाल जाना और घटना की जानकारी ली. मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा, एसएसपी योगेंद्र कुमार, सदर एसडीओ चंदन कुमार एवं अन्य वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों ने मंगलवार (3 नवंबर) के दिन में घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से मिलकर घटना पर दुःख व्यक्त किया.

इस दौरान स्थानीय मधुबनी के डीएम के साथ बदसलूकी भी हो गई जिसका उन्होंने बहुत ही धैर्य से सामना किया और वहां उपस्थित एसएसपी योगेंद्र कुमार, सदर एसडीओ चंदन झा एवं अन्य पुलिस बल ने उन्हें सूझबूझ का परिचय देते हुए सुरक्षित निकाल लिया.

तेजस्वी यादव ने परिजनों में बात की

मधुबनी के बलिराजगढ़ गाँव में हुए वीभत्स हत्याकांड की पूरी जानकारी प्राप्त कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पीड़ित परिवार से बात की है और न्याय के लिए हर संभव प्रयास करने का विश्वास दिलाया है. घटना को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने एक वीडियो जारी किया है. जिसमें उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लिया है. उन्होंने इससे पहले मधुबनी में ही पुलिस अभिरक्षा में रौशन कुमार की हत्या की बात को दोहराया. राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेतागण घटनास्थल पर पीड़ित परिवार के साथ हैं और न्याय और शीघ्र कार्रवाई के लिए उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं.

वीडियो में तेजस्वी यादव ने 5 नवंबर (गुरुवार) को दोपहर 2-3 बजे तक बलिराजगढ़ पहुंचने की बात कही है. मामले को लेकर उन्होंने दरभंगा और मधुबनी के तमाम साथियों से पहुंचने और साथ देने की अपील की है. साथ ही पुलिस द्वारा उनके आने तक फरार आरोपी एएसआई गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की बात कही. ऐसा नहीं होने पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक बड़े आंदोलन की बात भी कही.

घटना को लेकर पुलिस की ओर से पूरे मामले की जांच और कार्यवाही शुरू कर दी गई है. घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है. मामले में 3 घायल व्यक्तियों में ने एक महिला फूलों देवी की मौत की भी अपुष्ट खबर सामने आ रही है. वहीं पुलिस के एएसआई द्वारा ऐसी घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है.

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