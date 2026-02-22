हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नीतीश कुमार की बढ़ी टेंशन! शराबबंदी पर अब BJP बोली- '…जैसा पहले था वैसे कर दिया जाए'

Liquor Ban Law Bihar: बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने सवाल उठाया है कि बंदी का क्या प्रभाव है? वे बारात में जाते हैं तो आधे लोग वहां शराब के नशे में नजर आते हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 22 Feb 2026 02:10 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर अभी तक सत्ता में बने हैं तो प्रमुख कारणों में से एक बिहार में लागू शराबबंदी कानून भी है. प्रदेश की महिलाएं इस फैसले से खुश हैं और यही कारण है कि एक खास वोट नीतीश कुमार को भी जाता है. इस बीच बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग उठती रही है. अब बीजेपी की ओर से बड़ा बयान आया है. इस बयान से नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ सकती है.

बिहार बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनका मानना है कि बिहार में इस बंदी का कोई मतलब नहीं है. यह सही तरीके से लागू नहीं है. उन्होंने भोजपुरी में कहा, "मिलता तबे नु आदमी हिलता, ना मिलित त ना हिलित…" 

बंदी का मतलब हो बंदी: विनय बिहारी

बीजेपी विधायक बेतिया में मीडिया से बात कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने शराबबंदी से जुड़े सवाल पर अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा, "मैं अपनी बात करता हूं… किसी भी बारात में जाता हूं तो आधे से अधिक लोगों को पीते देखता हूं… पिए हुए देखता हूं… तो मुझे ये लगता है कि या तो सही तरीके से बंद कर दिया जाए या जैसे पहले था वैसे कर दिया जाए. बंदी का मतलब बंदी हो... ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस बंदी का कोई प्रभाव नहीं हो... क्या प्रभाव है…?" 

कुशवाहा की पार्टी से उठी मांग ने बढ़ाई सियासत

अभी हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) के एक विधायक ने सदन में कहा था कि शराबबंदी कानून की फिर से समीक्ष होनी चाहिए. इसके बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी इसका समर्थन किया था. उनका कहना था कि छोटे और गरीब लोगों को पकड़ लिया जाता है, बड़े लोग या तस्कर छोड़ दिए जाते हैं. इस तरह से शराबबंदी कानून को लेकर बिहार में सियासत जारी है. उधर जेडीयू ने साफ कर दिया है कि शराबंबदी कानून में जो लो ढिलई चाहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. 

अब देखना होगा कि विनय बिहारी के बयान के बाद जेडीयू और सत्ता धारी दल के अन्य नेता इस पर क्या कुछ कहते हैं. विपक्ष पहले से कहता आ रहा है कि शराबंबदी कानून का असर बिहार में नहीं है. कांग्रेस के एक विधायक ने तो यहां तक कहा है कि विधानसभा तक शराब की डिलीवरी हो जाएगी. घर-घर डिलीवरी हो रही है.

यह भी पढ़ें- बिहार: शराबबंदी कानून को लेकर सियासत तेज, क्या ढील मिलेगी? CM नीतीश पर सबकी नजरें

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 22 Feb 2026 02:05 PM (IST)
Vinay Bihari Nitish Kumar BIHAR NEWS
