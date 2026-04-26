CM सम्राट चौधरी पूरा कर पाएंगे अपना कार्यकाल? जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कर दी 'भविष्यवाणी'

नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के राज्यसभा जाने के बाद बिहार की कमान सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) के हाथों में है. सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं. इस बीच आगे के कामकाज और उनके कार्यकाल को लेकर जगद्गुरु रामभद्राचार्य (Jagadguru Rambhadracharya) जी महाराज ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है. रविवार (26 अप्रैल, 2026) को मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने काफी कुछ कहा.

पत्रकारों ने पूछा कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं क्या कहेंगे? इस पर रामभद्राचार्य ने कहा, "बहुत अच्छा लड़का है… कल (शनिवार) तो मिलने भी आए थे… अच्छा करेंगे जैसे नीतीश जी ने किया उसी ढंग से सब चलता रहेगा… बहुत अच्छा करेगा." रामभद्राचार्य ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया को यह बयान दिया है.

'समधियाना में तो आना ही पड़ता है…'

रामभद्राचार्य जी महाराज से पूछा गया कि क्या लगता है सम्राट चौधरी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे? इस पर उन्होंने कहा, "हां पूरा करेंगे…" इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बाल सीता मंदिर 31 दिसंबर 2028 तक पूरा हो जाएगा. बिहार आने पर कैसा लगा? इस पर जवाब देते हुए कहा, "बिहार सीता जी की जन्मभूमि है… पुनौरा में… हम अवध के हैं… तो सीता जी हमारी बड़ी बहू हैं, तो समधियाना में तो आना ही पड़ता है…"

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दूसरी ओर मीडिया ने पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर भी रामभद्राचार्य से सवाल किया. हालांकि उन्होंने इस पर बहुत कुछ नहीं कहा. सिर्फ इतना कहा, "ये तो निश्चित है कि बीजेपी अच्छा करेगी."

बता दें कि बीते शनिवार (25 अप्रैल, 2026) को सम्राट चौधरी ने रामभद्राचार्य से मुलाकात की थी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को सीतामढ़ी महोत्सव-2026 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी किया. कहा कि यह मेरे लिए गौरव का पल है कि मां सीता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनकर आज माता सीता की जनस्थली पुरौनाधाम आया हूं. सीएम ने शनिवार को 'सीतामढ़ी महोत्सव-2026' का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया था.

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