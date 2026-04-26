हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM सम्राट चौधरी पूरा कर पाएंगे अपना कार्यकाल? जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कर दी 'भविष्यवाणी'

CM सम्राट चौधरी पूरा कर पाएंगे अपना कार्यकाल? जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कर दी 'भविष्यवाणी'

Bihar News: रामभद्राचार्य जी महाराज पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी अच्छा करेंगे, जैसे नीतीश कुमार ने किया, उसी ढंग से सब चलता रहेगा.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 26 Apr 2026 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के राज्यसभा जाने के बाद बिहार की कमान सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) के हाथों में है. सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं. इस बीच आगे के कामकाज और उनके कार्यकाल को लेकर जगद्गुरु रामभद्राचार्य (Jagadguru Rambhadracharya) जी महाराज ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है. रविवार (26 अप्रैल, 2026) को मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने काफी कुछ कहा.

पत्रकारों ने पूछा कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं क्या कहेंगे? इस पर रामभद्राचार्य ने कहा, "बहुत अच्छा लड़का है… कल (शनिवार) तो मिलने भी आए थे… अच्छा करेंगे जैसे नीतीश जी ने किया उसी ढंग से सब चलता रहेगा… बहुत अच्छा करेगा." रामभद्राचार्य ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया को यह बयान दिया है.

'समधियाना में तो आना ही पड़ता है…'

रामभद्राचार्य जी महाराज से पूछा गया कि क्या लगता है सम्राट चौधरी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे? इस पर उन्होंने कहा, "हां पूरा करेंगे…" इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बाल सीता मंदिर 31 दिसंबर 2028 तक पूरा हो जाएगा. बिहार आने पर कैसा लगा? इस पर जवाब देते हुए कहा, "बिहार सीता जी की जन्मभूमि है… पुनौरा में… हम अवध के हैं… तो सीता जी हमारी बड़ी बहू हैं, तो समधियाना में तो आना ही पड़ता है…"

यह भी पढ़ें- CM सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को चेताया, 'एक महीने से अधिक अगर फाइल रखी तो…'

दूसरी ओर मीडिया ने पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर भी रामभद्राचार्य से सवाल किया. हालांकि उन्होंने इस पर बहुत कुछ नहीं कहा. सिर्फ इतना कहा, "ये तो निश्चित है कि बीजेपी अच्छा करेगी."

बता दें कि बीते शनिवार (25 अप्रैल, 2026) को सम्राट चौधरी ने रामभद्राचार्य से मुलाकात की थी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को सीतामढ़ी महोत्सव-2026 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी किया. कहा कि यह मेरे लिए गौरव का पल है कि मां सीता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनकर आज माता सीता की जनस्थली पुरौनाधाम आया हूं. सीएम ने शनिवार को 'सीतामढ़ी महोत्सव-2026' का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया था.

यह भी पढ़ें- CM सम्राट चौधरी के घर की सीढ़ी को तारापुर में प्रशासन ने तोड़ा, क्या बोले बिहार के मुख्यमंत्री?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 26 Apr 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary Rambhadracharya BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
CM सम्राट चौधरी पूरा कर पाएंगे अपना कार्यकाल? जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कर दी 'भविष्यवाणी'
CM सम्राट चौधरी पूरा कर पाएंगे अपना कार्यकाल? जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कर दी 'भविष्यवाणी'
बिहार
'योगी जी होंगे गोरखपुर के दादा…', पप्पू यादव ने बृज भूषण शरण सिंह का नाम लेकर ये क्या कहा?
'योगी जी होंगे गोरखपुर के दादा…', पप्पू यादव ने बृज भूषण शरण सिंह का नाम लेकर ये क्या कहा?
बिहार
CM सम्राट चौधरी के घर की सीढ़ी को तारापुर में प्रशासन ने तोड़ा, क्या बोले बिहार के मुख्यमंत्री?
CM सम्राट चौधरी के घर की सीढ़ी को तारापुर में प्रशासन ने तोड़ा, क्या बोले बिहार के मुख्यमंत्री?
बिहार
जमुई: तेल खत्म होने से एंबुलेंस में हुई थी मरीज मौत, अब DM और सिविल सर्जन ने लिया बड़ा ऐक्शन
जमुई: तेल खत्म होने से एंबुलेंस में हुई थी मरीज मौत, अब DM और सिविल सर्जन ने लिया बड़ा ऐक्शन
Advertisement

वीडियोज

सोनम बाजवा को क्यों लगता है पैपराजी से डर?
‘Mirzapur’ से ‘Kaptaan’ तक: Anjumm Shharma ने शेयर किए दिलचस्प किस्से
Mann Ki Baat 26 April 2026 : मन की बात में PM Modi का बड़ा एलान: सौर-पवन ऊर्जा से बदलेगा भारत! |
Attack on Trump: ट्रम्प को बचाने का LIVE वीडियो आया सामने! Secret Service का एक्शन देख दंग रह जाएंगे
Attack on Trump : ट्रम्प हमले में ईरान का हाथ? बड़ा खुलासा! | Washington | White House
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Elections 2026: 'हर घुसपैठिए को खदेड़ा जाएगा, नहीं बचा पाएगी TMC', PM मोदी ने ममता बनर्जी पर कसा तंज, जनता से क्या किया वादा?
'हर घुसपैठिए को खदेड़ा जाएगा, नहीं बचा पाएगी TMC', PM मोदी ने ममता बनर्जी पर कसा तंज
बिहार
'योगी जी होंगे गोरखपुर के दादा…', पप्पू यादव ने बृज भूषण शरण सिंह का नाम लेकर ये क्या कहा?
'योगी जी होंगे गोरखपुर के दादा…', पप्पू यादव ने बृज भूषण शरण सिंह का नाम लेकर ये क्या कहा?
आईपीएल 2026
चेपॉक पर सबसे कम स्कोर कितना डिफेंड हुआ है? इतने रन बनाकर भी गुजरात को हरा देगी CSK
चेपॉक पर सबसे कम स्कोर कितना डिफेंड हुआ है? इतने रन बनाकर भी गुजरात को हरा देगी CSK
बॉलीवुड
सलमान खान 'मातृभूमि' के सेट पर अनप्रोफेशनल थे? चित्रांगदा सिंह ने एक्टर को लेकर खोले कई राज
सलमान खान 'मातृभूमि' के सेट पर अनप्रोफेशनल थे? चित्रांगदा सिंह ने एक्टर को लेकर खोले कई राज
चुनाव 2026
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी बीजेपी की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता बनर्जी, मंच छोड़ लौट गईं वापस
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी BJP की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता, मंच छोड़ लौट गईं वापस
इंडिया
सबरीमाला केस: औरतें अपनी दौलत की मालिक, मर्दों को देना होगा हिसाब! इस्लाम में पुरुषों-महिलाओं की 6 बड़ी जिम्मेदारियों में फर्क क्या?
औरतें अपनी दौलत की मालिक, मर्द का होगा हिसाब! इस्लाम में पुरुषों-महिलाओं की 6 बड़ी जिम्मेदारियों में फर्क क्या?
ट्रेंडिंग
कितना बड़ा हो गया 'पीछे तो देखो पीछे' मीम वाला वायरल बॉय? जानिए अब कहां है और क्या कर रहा है
कितना बड़ा हो गया 'पीछे तो देखो पीछे' मीम वाला वायरल बॉय? जानिए अब कहां है और क्या कर रहा है
टेक्नोलॉजी
1 घंटे में कितना बिजली खाता है Ceiling Fan, गर्मियों में इस्तेमाल करने से पहले समझ लें पूरा जोड़-गणित
1 घंटे में कितना बिजली खाता है Ceiling Fan, गर्मियों में इस्तेमाल करने से पहले समझ लें पूरा जोड़-गणित
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget