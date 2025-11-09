हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'CM बनना उनके भाग्य में नहीं लिखा', BJP नेता संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना

'CM बनना उनके भाग्य में नहीं लिखा', BJP नेता संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना

Bihar News: बिहार में BJP सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर हमला किया. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के भाग्य में मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं लिखा है.

By : आईएएनएस | Updated at : 09 Nov 2025 02:03 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह खुद को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तेजस्वी के नसीब में सीएम बनना नहीं लिखा है.

बेतिया में आईएएनएस से बातचीत के दौरान बीजेपी सांसद ने तेजस्वी यादव के पूर्व के बयानों को लेकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश में पीएम मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के रहते कोई वैकेंसी खाली नहीं है. अगर तेजस्वी यादव को कुर्सी पर बैठने का शौक है तो वह राजद की कुर्सी पर बैठ सकते हैं.

परिवारवाद और राजद पर आरोप

राहुल-तेजस्वी के बयानों पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने बिहार के हर आठवें मतदाता को फर्जी कहा है, उससे उनकी मानसिकता का पता चलता है. वे भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी. राजद पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि हर कोई जानता है कि राजद की कुर्सी लालू प्रसाद यादव के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव को ही मिलनी है.

उन्होंने कहा कि राजद में कुर्सी भी उसे मिलेगी जो लालू प्रसाद यादव के परिवार से होगा. इसीलिए तेजस्वी यादव को सीएम बनने का सपना छोड़ राजद की कुर्सी पर बैठकर संतोष करना चाहिए.

एनडीए का चुनावी अभियान और माहौल

दूसरे चरण के मतदान से पहले एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी. निर्मली से लेकर सुपौल तक बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने चुनावी सभाएं की.
जदयू नेता अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने कहा कि हर चुनाव में बड़े नेता प्रचार करने आते हैं, लेकिन इस बार इतने वर्षों बाद दिल्ली से नेता एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में आए.

उन्होंने लोगों से हमें वोट देने की अपील की और इससे बहुत बड़ा बदलाव आया है, इसका असर अभी से दिखाई दे रहा है. हालात अच्छे दिख रहे हैं और एनडीए के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे. बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सुपौल आए और यह एक बेहद सफल रैली थी. रैली में आई लोगों का जनसैलाब अपने आप में गवाह है कि जनता एनडीए के साथ है. मैं केवल इतना कह सकता हूं कि माहौल और पहले चरण के मतदान को देखते हुए हम लगभग 150-165 सीटें जीत सकते हैं.

Published at : 09 Nov 2025 02:03 PM (IST)
Sanjay Jaiswal BIhar Politics TEJASHWI YADAV BIHAR NEWS
Embed widget