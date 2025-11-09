हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडध्वनि प्रदूषण पर फिरोजाबाद पुलिस की कड़ी कार्रवाई, 68 मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर

ध्वनि प्रदूषण पर फिरोजाबाद पुलिस की कड़ी कार्रवाई, 68 मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर

Firozabad News: फिरोजाबाद पुलिस ने नियम 2000 के तहत तेज आवाज पर बड़ा अभियान चलाया. बता दें, एक दिन में 68 मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाकर ध्वनि प्रदूषण पर कड़ा नियंत्रण किया गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Nov 2025 01:15 PM (IST)
फिरोजाबाद पुलिस ने शनिवार देर शाम तेज आवाज के खिलाफ अभियान की शुरुआत की. नियम 2000 के अंतर्गत फिरोजाबाद पुलिस ने तेज आवाज में जान लगाने वाले मस्जिदों को चिन्हित करते हुए लाउडस्पीकर उतारने की कार्रवाई शुरू कर दी.

फिरोजाबाद जनपद के 22 थाना क्षेत्र में अभियान चलाया गया. इस अभियान के दौरान अलग-अलग थानों में मस्जिदों को चिन्हित करते हुए उनसे लाउडस्पीकर उतारे गए. 5 घंटे के भीतर फिरोजाबाद पुलिस ने 68 लाउडस्पीकर मस्जिदों से उतरवा दिए. फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के मुताबिक, घनी आबादी के बीच तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर शासन के नियम 2000 के अंतर्गत ऐसे धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जा रही है.

अभियान का उद्देश्य और आगे की कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मुताबिक नियम-2000 के तहत जनपद फिरोजाबाद में प्रभावी कार्रवाई की गई है. इस अभियान के तहत धार्मिक स्थलों से अधिकतम ध्वनि तीव्रता के दृष्टिगत जनपद फिरोजाबाद में पुलिस टीम द्वारा थाना उत्तर-01, थाना दक्षिण-05, थाना रसूलपुर-04, थाना रामगढ़-12, थाना टूण्डला-02, थाना नारखी-01, थाना पचोखरा-02, थाना रजावली-06, थाना मटसैना-02, थाना लाइनपार-05, थाना शिकोहाबाद-10, थाना खैरगढ़-02, थाना मक्खनपुर-03, थाना जसराना-02, थाना सिरसागंज-10, थाना एका-02 जनपद से कुल-68 लाउडस्पीकरों को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम-2000 के अंतर्गत लाउडस्पीकर हटवाए गए.

इसके अलावा, अन्य संवेदनशील स्थानों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता को इस प्रकार नियंत्रित किया गया कि वह प्रतिष्ठान की सीमा से बाहर न जाए. यह कार्यवाही ध्वनि प्रदूषण को कम करने और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है. यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण बना रहे और नागरिकों को शांतिपूर्ण वातावरण मिल सके. फिरोजाबाद पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि वे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करें.

Input By : रंजीत गुप्ता
Published at : 09 Nov 2025 01:15 PM (IST)
UP NEWS Firozabad News Noise Pollution Control Loudspeaker Removal
