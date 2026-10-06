इंडिया गठबंधन के मार्च के बीच BJP बोली- 'इन कॉकरोचों को दौड़ा-दौड़ाकर…'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन की ओर से आज (मंगलवार) दिल्ली में मार्च निकाला गया है. बिहार में भी विपक्षी दलों की आक्रोश मार्च निकाले जाने की तैयारी है. इस बीच बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता डॉ. दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान आया है. उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला किया है.

दिलीप जायसवाल ने INDIA ब्लॉक के सांसदों के विरोध मार्च पर कहा कि विपक्ष के लोग जिस तरह से इस देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, कभी भी भगवान और अल्लाह इनको माफ नहीं करेगा. वे पटना में मंगलवार (06 अक्टूबर, 2026) को पत्रकारों से बात कर रहे थे.

बीजेपी नेता ने कहा, "इंस्टाग्राम और फेसबुक की ताकत पर इस देश को अस्थिर करने का प्रयास मत कीजिए. इस देश की जनता जिस दिन जग गई इन कॉकरोचों को दौड़ा-दौड़ाकर बताएगी कि ये देश इन कॉकरोचों और इंस्टाग्राम से नहीं चलेगा बल्कि विचारधारा से चलेगा."

#WATCH पटना: बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने INDIA ब्लॉक के सांसदों के विरोध मार्च पर कहा, "यह भारत के लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला है। विपक्ष के लोग जिस तरह से देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए भगवान उनको कभी माफ नहीं करेंगे...जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई है उसका नाम वोटर लिस्ट से हटना चाहिए, जिस मतदाता का नाम दो जगह है, एक जगह से उसका नाम हटना चाहिए... सत्ता का लालच, सत्ता की बेचैनी ने इनको इस हद तक लाने का काम किया है..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 6, 2026

'…यही तो एसआईआर है'

दिलीप जायसवाल ने कहा, "सीधी सी बात है कि जिस वोटर की मृत्यु हो गई है उसका नाम वोटर लिस्ट से हटना चाहिए, जिसका नाम दो जगह है उसका एक जगह से हटना चाहिए, एसआईआर जिस मोहल्ले में हो रहा है वहां के लोग कह रहे हैं कि 10 साल से इस नाम का यहां कोई मतदाता नहीं है, तो उसका तो नाम हटेगा… यही तो एसआईआर है."

यह भी पढ़ें- पवन सिंह पर पत्नी ज्योति ने लगाए गंभीर आरोप, 'पावर-पोजिशन का…'

'सरकार को काम करने दीजिए'

उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, "विपक्ष के लोग लंगटई पर उतर गए हैं… बिहार में एक भाषा है लंगट हो जाना... सत्ता की बेचैनी और सत्ता से दूरी ने इनको इस हद तक लाया है. जनता पर विश्वास रखिए. लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास रखिए. 2029 में लोकसभा चुनाव है… जनता की ताकत से जो सरकार चुनाव जीतकर आई है उसको काम करने दीजिए."

यह भी पढ़ें- 'दो ठेकुआ, एक चाय, PM मोदी देश को भाए', BJP ने की तारीफ तो भड़के यूजर्स