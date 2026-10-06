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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारइंडिया गठबंधन के मार्च के बीच BJP बोली- 'इन कॉकरोचों को दौड़ा-दौड़ाकर…'

इंडिया गठबंधन के मार्च के बीच BJP बोली- 'इन कॉकरोचों को दौड़ा-दौड़ाकर…'

बीजेपी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर अराजकता फैलान का आरोप लगाया. उन्होंने हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के लोग लंगटई पर उतर गए हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 06 Oct 2026 01:24 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन की ओर से आज (मंगलवार) दिल्ली में मार्च निकाला गया है. बिहार में भी विपक्षी दलों की आक्रोश मार्च निकाले जाने की तैयारी है. इस बीच बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता डॉ. दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान आया है. उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला किया है.

दिलीप जायसवाल ने INDIA ब्लॉक के सांसदों के विरोध मार्च पर कहा कि विपक्ष के लोग जिस तरह से इस देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, कभी भी भगवान और अल्लाह इनको माफ नहीं करेगा. वे पटना में मंगलवार (06 अक्टूबर, 2026) को पत्रकारों से बात कर रहे थे.

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बीजेपी नेता ने कहा, "इंस्टाग्राम और फेसबुक की ताकत पर इस देश को अस्थिर करने का प्रयास मत कीजिए. इस देश की जनता जिस दिन जग गई इन कॉकरोचों को दौड़ा-दौड़ाकर बताएगी कि ये देश इन कॉकरोचों और इंस्टाग्राम से नहीं चलेगा बल्कि विचारधारा से चलेगा." 

'…यही तो एसआईआर है'

दिलीप जायसवाल ने कहा, "सीधी सी बात है कि जिस वोटर की मृत्यु हो गई है उसका नाम वोटर लिस्ट से हटना चाहिए, जिसका नाम दो जगह है उसका एक जगह से हटना चाहिए, एसआईआर जिस मोहल्ले में हो रहा है वहां के लोग कह रहे हैं कि 10 साल से इस नाम का यहां कोई मतदाता नहीं है, तो उसका तो नाम हटेगा… यही तो एसआईआर है."

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'सरकार को काम करने दीजिए'

उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, "विपक्ष के लोग लंगटई पर उतर गए हैं… बिहार में एक भाषा है लंगट हो जाना... सत्ता की बेचैनी और सत्ता से दूरी ने इनको इस हद तक लाया है. जनता पर विश्वास रखिए. लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास रखिए. 2029 में लोकसभा चुनाव है… जनता की ताकत से जो सरकार चुनाव जीतकर आई है उसको काम करने दीजिए." 

यह भी पढ़ें- 'दो ठेकुआ, एक चाय, PM मोदी देश को भाए', BJP ने की तारीफ तो भड़के यूजर्स

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 06 Oct 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
BJP Dilip Jaiswal BIHAR NEWS
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