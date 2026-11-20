बिहार विधान परिषद सचिवालय ने विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत कुल 52 पदों की भर्ती और नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है. इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के 35 पद (जिनमें से 33 अभ्यर्थी घोषित थे), निम्न वर्गीय लिपिक (LDC) के 10 पद और निजी सहायक (PA) के 7 पद थे. इस बीच अब सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.

अब बिहार विधानसभा और विधान परिषद में नियुक्ति प्रक्रिया चयन आयोग के जरिए होगी. BPSC और BSSC के जरिए नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. रद्द की गई नियुक्तियां बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुई थीं.

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जन सुराज की ओर से उठाए गए सवाल

उधर, इस पूरे मामले में आज (शुक्रवार) प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. जन सुराज के नेता किशोर कुमार मुन्ना ने बिहार विधान परिषद में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा, "विधान परिषद में विज्ञापन संख्या 1/2023, विज्ञापन संख्या 2/2025 से विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया हुई. उस नियुक्ति में वैसे एजेंसी को चयन करने के लिए दिया गया, जो ब्लैकलिस्टेड थी, जिसको पटना उच्च न्यायालय ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया. उसके बावजूद भी उसी से नियुक्ति विधान परिषद के तत्कालीन सभापति ने करवाया."

पटना, बिहार: जनसुराज नेता किशोर कुमार मुन्ना ने बिहार विधान परिषद में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा, "विधान परिषद में विज्ञापन संख्या 1/2023, विज्ञापन संख्या 2/2025 से विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया हुई। उस नियुक्ति में वैसे एजेंसी को चयन करने के लिए दिया गया, जो ब्लैकलिस्टेड थी, जिसको पटना उच्च न्यायालय ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया। उसके बावजूद भी उसी से नियुक्ति विधान परिषद के तत्कालीन सभापति ने करवाया। अब इस सवाल पर जन सुराज पार्टी सबसे पहले नए सभापति से मिलकर पिछले महीने ही कहा कि नियुक्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच की जाए, इसको रद्द किया जाए। संपूर्ण नियुक्ति को रद्द किया जाए। कल 50 लोगों की नियुक्ति रद्द की गई है..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 20, 2026

किशोर कुमार मुन्ना ने कहा, "...अब इस सवाल पर जन सुराज पार्टी सबसे पहले नए सभापति से मिलकर पिछले महीने ही कहा कि नियुक्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच की जाए, इसको रद्द किया जाए. संपूर्ण नियुक्ति को रद्द किया जाए. कल 50 लोगों की नियुक्ति रद्द की गई है..."

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